U Portugalu rekordne temperature: Evropski rekord "pada" za vikend?

Portugalska meteorološka služba (IPMA) saopštila je danas da su u osam mjesta u centralnom, južnom i istočnom dijelu Portugala zabilježene rekordne temperature.

IPMA je navela da je najviša temperatura od 45,2 stepena Celzijusa zabilježena u četvrtak u blizini grada Abrantiš, 150 kilometara sjeveroistočno od Lisabona.

Očekuje se da će temperature u Portugalu danas nastaviti da rastu do 45 stepeni, a da će u pojedinim mjestima u subotu biti i 47 stepeni.

Intense heat will continue to build during the rest of this week across Europe. Spain and Portugal expected to hit near 48C or above, which would be record breaking in Europe. Current record is 48C in Athens back in 1977. pic.twitter.com/CdgFSUYWq1