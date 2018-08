U Sankt Peterburgu privedeno 30 LGBT aktivista

Ukupno trideset aktivista LGBT privedeno je danas u Sankt Peterburgu tokom skupa promocije prava seksualnih manjina, saznaje agencija Frans pres.



Oko šezdeset osoba s natpisima o pravima LGBT zajednice i zastavama duginih boja okupilo se danas u Sankt Peterburgu, rekli su organizatori skupa i dodali da je svaka osoba stajala udaljena od druge kao da demonstrira sama, jer na taj način nije potrebno od lokalnih vlasti tražiti zahtjev za održavanje skupa.



"Privedeno je tačno trideset osoba", rekao je jedan od učesnika skupa Aleksej Nazarov i dodao da je policija privela samo one koji su nosili zastave ili nosili odjeću jakih boja.



Rusija, u kojoj se homoseksualnost smatrala zločinom do 1993. i mentalnom bolešću do 1999. godine, usvojila je 2013. zakon prema kojim se zatvorom kažnjava "homoseksualna i pedofilska propaganda prema maloljetnicima".



Gej parade su uglavnom zabranjene u Rusiji.

