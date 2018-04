U sudaru aviona u Indijani poginulo dvoje

Dvoje ljudi je stradalo u sudaru dva aviona na aerodromu u Merionu, u američkoj državi Indijana, rekao je mrtvozornik.

On je naveo da je avion koji je juče uzlijetao sa piste aerodroma zakačio veći avion koji je slijetao.

DETAILS: At least two killed following the lethal plane crash at #Marion Municipal Airport in #Indiana. Reports say a small plane clipped the wing of a jet as it was taking off and the jet was landing https://t.co/BJQmHcFCIN pic.twitter.com/QYPGswLmXO