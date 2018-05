Ubice palestinskog inženjera koristile lažne pasoše Srbije i Crne Gore

Šef malezijske policije Muhamad Fuzi Harun kaže da su ubice palestinskog inženjera Fadija el Bača, koji je ubijen prošlog mjeseca u Kuala Lumpuru, koristile lažne pasoše Srbije i Crne Gore kako bi ušle u Maleziju.

Harun je rekao da su ubice imale i druge pasoše, prenosi izraelski Haarec.

Šef malezijske policije rekao je da je policija pronašla automobil i pištolj, koji su korišćeni u ubistvu palestinskog inženjera, inače pripadnika Hamasa.

Strani mediji su javili da su Bača vjerovatno ubili agenti izraelske obavještajne agencije Mosad, prenosi Tanjug.

Palestinski inženjer ubijen je kada su dvojica muškaraca pucala sa motocikla na njega četrnaest puta, ispred njegove zgrade 21. aprila.

Kuala Lumpur: Has the Israeli mossad assassinated Palestinian scientist Fadi Al-Batch @FADIALBATSH1?

Fadi is a Palestinian academic from Gaza who is lecturing in Malaysia. pic.twitter.com/TbaOiW3Vml