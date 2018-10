Ubistvo Kašogija može izmijeniti Bliski istok

Posljedice nestanka novinara Džamala Kašogija prije dvije nedjelje u Istanbulu, u Konzulatu Saudijske Arabije čiji je vrh vlasti oštro i javno kritikovao, mogle bi uticati na niz generacija, piše novinar CNN-a Nik Robertson u rubrici "Mišljenja".

"Možda smo svjedoci ne samo očiglednog ćutanja kritičara, već grča u dugotrajnoj borbi u Saudijskoj Arabiji za vlast unutar dugih i širokih linija kraljevske porodice", piše on.

Otkad je Ibn Saud, osnivač Saudijske Arabije, ustoličio svoju porodicu 1920-ih godina, preuzimajući svete gradove Meku i Medinu, i kosmopolitsku luku Džedu, vlast je redom prelazila s jednog sina na drugog, kako su sazrijevali i osposobljavali se.

Posljednjih decenija bilo je sve više mahinacija unutar palate. Pošto su sinovi Ibn Sauda ostarili, postalo je jasno da će u nekom trenutku nasljedni red morati da preskoči jednu generaciju, time praktično pomažući samo jednoj liniji zapletene kraljevske porodice da trajno zadrži vlast.

Prestolonasljednik Saudijske Arabije, Mohamed bin Salman, vidio je priliku svog krila porodice kada je njegov otac Salman postao kralj.

Proces postavljanja sljedećeg reda nasljeđivanja je toliko složen i naporan, da je posljednji kralj formirao poseban savjet za to. Njegov izbor bio je princ Mohamed bin Najef, tada ministar unutrašnjih poslova, čiji je otac bio na tom položaju prije njega.

Bin Najef bi bio prvi iz svoje generacije koji bi preuzeo kraljevski skiptar, te je njegova porodica mogla da očekuje da će iz nje nastati nova kraljevska linija, a pokroviteljstvo i bogatstvo bi tekli iz njihove velikodušnosti.

Ali, u nepreglednom nizu događaja prošlog ljeta, Bin Najef je neočekivano odustao od svog puta do prestola.

Poruka je bila da ga je osujetio Mohamed bin Salman, a Bin Najef je od tada retko viđan.

Bilo je, nastavlja Robertson za CNN, svakakvih glasina, od kojih je jedna bila da je Bin Najef postao zavisnik od ljekova protiv bola prije deset godina, kada je preživio pokušaj Al Kaide da ga ubije.

Iskusni posmatrači smatraju da je to bila dezinformacija, sračunata da se njegovoj porodici i prijateljima poruči da ćute ili i njih može zadesiti atentat.

Mohamed bin Salman je sličnu taktiku dezinformacija koja je pogađala ugled ljudi, primijenio kada je zatočio neke od najbogatijih biznismena u Saudijskoj Arabiji - uključujući i svoje rođake - zbog optužbe za korupciju, bez pominjanja njihovog bogatog poslovnog iskustva.

Bin Najef je imao bliske radne odnose s američkim zvaničnicima za borbu protiv terorizma i bio je poštovan kao član kraljevske porodice na koga se može osloniti. Drugim riječima, bio bi siguran partner i kao monarh, piše Robertson.

Kompleksno manevrisanje ka sljedećoj generaciji rukovodstva Saudijske Arabije ima korijene još u prodornom jačanju Ibn Sauda.

Njegova omiljena supruga, Husa Sudairi imala je sedam sinova. Postoji mnogo drugih ogranka porodice Ibn Sauda, ali su ti sinovi oduvijek važili za najvjerovatnije nasljednike prijestola.

Kralj Salman je posljednji u liniji te sedmorke. Njegov prethodnik, kralj Abdulah, bio je iz drugog ogranka, s kojim je sada nestali Kašogi imao veze preko bivšeg šefa saudijske obavještajne službe, princa Turkija al Fejsala - sina drugog nekadašnjeg kralja, Fejsala.

Ukratko, piše Robertson, veze i tokovi moći su komplikovani i često su među rivalima dovodili do nervoze, ako ne i do paranoje.

Pokušaji praćenja kraljevske linije i kolebljivih savezništava uvijek su bili vještina. Kraljevi su vladali preko svojih savjeta u kojima je bilo neprekidnih pokušaja da se prigrabe mrvice moći i vlasti.

Vladavina kralja Salmana je međutim bila drugačija.

Kada je njegov brat Abdulah umro 2015. godine, a naslijedio ga je Salman, Mohamed bin Salman počeo je da konsoliduje vlast. To što je prije godinu dana ozvaničen kao Princ-Prestolonasljednik, samo je mali dio njegove moći.

Ubrzo pošto je postao prestolonasljednik, zatvorio je mnoge svoje rođake, ujake i druge moćnike u luksuznom hotelu "Ric-Karlton" i optužio ih za korupciju. Samo ih je nekoliko dospjelo pred sud, ali su ipak mnogi bili prisiljeni da predaju unosne poslovne ugovore i ogromne djelove svog bogatstva, o čemu malo ko govori iz straha od odmazde.

Stariji članovi kraljevske porodice i ministri govore o noćnim sastancima s uznemirenim prestolonasljednikom koji im prikazuje tabele, predstavlja im činjenice i brojke, zahtijevajući njihovu pažnju i očekujući od njih rezultate.

Zvaničnici koji mu stanu na put, kao jedan prošle godine koji je vrijedno pravio gimnastičke sale za devojčice, uklonjen je.

Brojni zvaničnici u Saudijskoj Arabiji govore da su bili u strahu kada ih je Mohamed bin Salman pozivao na razgovor. Ukratko, on je postao sud koji čini samo jedan čovek - on, piše Robertson.

Ništa se ne dešava a da on ne kaže šta ima. Čak i obični poslovni dogovori čekaju da ih on odobri. Njegov stil upravljanja odozgo nije, međutim, u potpunosti suprotan prethodnim monarsima.

Ali to i jeste poenta: on nije kralj. Čak i njegov otac izgleda marginalizovan njegovom ambicioznom "Vizijom 2030" da modernizuje Kraljevstvo.

Dobio je pohvale kao reformator, i vidno je olakšanje mnogih mladih Saudijaca koji su očajnički želeli promjene, strahujući da bi Mohamed bin Salman mogao biti zaustavljen.

Ali, u njegovom jurišu napred postoji opasnost da će mu "nestati puta". Mnogi potencijalni međunarodni investitori su se povukli sa takozvanog "Pustinjskog foruma Davosa" koji se održava iduće nedjelje, dok je mnogo teže shvatiti kakvom je "ribanju" izložen iza kapija palate, piše Robertson.

Izgleda da je njegov otac, kralj Salman, ipak preuzeo vođstvo. Poslije njegovog telefonskog razgovora u nedjelju s turskim predsjednikom, turskim istražiteljima je dopušteno da uđu u Konzulat u kojem je nestao Kašogi, oštar kritičar Mohameda bin Salmana.

Mada još nije jasno šta bi to moglo da znači za Mohameda bin Salmana, poruka njegovim mnogim kraljevskim rođacima koje je on sklonio s puta jeste da je "međunarodna zajednica veoma namjerna da na čelu najvažnije zemlje u regionu Bliskog istoka vidi osobu koja prilike remeti manje nego što to čini on", zaključuje novinar CNN-a Nik Robertson.

