Ukraden avion sa piste, srušio se nakon polijetanja

Muškarac zaposlen u jednoj aviokompaniji neovlašćeno je poletio u praznom avionu koji se srušio ubrzo poslije polijetanja sa aerodroma u Sijetlu na sjeverozapadu SAD, saopštila je danas aerodromska služba.

Avion se srušio na praznom prostoru, navela je služba i dodala da aerodrom poslije nesreće funkcioniše normalno.

Dva vojna aviona pratila su avion pri polijetanju ali nisu intervenisala u nesreći, saopštila je lokalna policija koja je isključila mogućnost terorizma.

Stolen plane doing donuts over Seatle right now pic.twitter.com/8kK7ldglT4