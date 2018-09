Uragan Florens odnio 37 života: Guverner moli stanovništvo da se ne vraća kući

Broj nastradalih u uraganu Florens koji je pogodio istočnu obalu SAD porasto je na 37, i guverner Sjeverne Karoline molio je hiljade ljudi koji su se evakuisali pred naletom uragana da se još ne vraćaju kući zbog opasnosti od poplavnih voda.

Foto: Reuters

Predsjednik SAD Donald Tramp stigao je danas u američku državu Sjevernu Karolinu i pomagao dobrovoljcima u crkvi u teško pogođenom priobalnom mjestu Nju Bern.



Tramp je dijelio hranu ljudima, pitao ih kako su im kuće i poručio im da vode računa o sebi.

Foto: Reuters

Uragan je prvo donio gotovo metar kiše u Sjevernu Karolinu, a zatim oko 16,5 centimetara padavina u sjeveroistočnom delu SAD gdje je kiša izazvala bujične poplave.



Guverner Sjeverne Karoline Roj Kuper je upozorio da poplave još nijesu prošle i da će na nekim mjestima biti još gore. On je rekao da razumije da za neke ljude to izgleda kao noćna mora koja neće da se završi i da se oni brinu da li će uopšte imati kuće da se vrate.



Oko 10.000 ljudi je i dalje u skloništima i bezbroj drugih se smjestio negdje drugde. Kuper ih je pozvao da za sada ostanu tamo gdje su, posebno one koji su iz najteže pogođenih priobalnih okruga koji uključuju Vilmington. Uragan Florens je stigao do američkog kopna kod Vilmingtona u petak.

Foto: Reuters

Guverner je rekao da su putevi i dalje opasni i da se neki tek sad zatvaraju jer se reke nabujale od kiše slivaju ka Atlantiku.



Iz Sjeverne Karoline je najmanje 27 od ukupnog broja poginulih.

Foto: Reuters

Raste rizik od štete za životnu okolinu, sa ljudskim i životinjskim otpadom koje nose poplavne vode.



Više od 18 miliona litara djelimično obradjene kanalizacione vode izlilo se u rijeku Kejp Fijer kada je struja nestala u fabrici za obradu, rekli su zvaničnici. Zemljana brana oko jezerca s otpadom od svinja je probijena, i sadržaj se izlio. U poplavama se udavilo 3,4 miliona pilića i 5.500 svinja na farmama.

