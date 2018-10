UŽIVO Izbori u BiH: Do 11 sati glasalo 11,41 odsto; Bačen suzavac u Doboju?

U Bosni i Hercegovini (BiH) danas se održavaju opšti izbori, na kojima građani glasaju za članove Predsjedništva BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike i parlamentu BiH, parlamentima Federacije i Republike Srpske, kao i zastupnike za parlamente u deset kantona Federacije BiH.

Birališta u BiH su otvorena, neka u sedam časova kako je i trebalo, dok se na nekima kasnilo sa otvaranjem.

Građani mogu da glasaju na 5.794 biračkih mjesta, od kojih 5.380 redovnih, a angažovano je i 314 mobilnih timova, koji će posjetiti oko 10.000 starih, bolesnih i nepokretnih građana u njihovim domovima i ustanovama.

Na centralnom biračkom spisku nalazi se 3.352.933 osoba, od kojih je redovnih birača 3.254.767, raseljenih koji glasaju u odsustvu oko 8.000, raseljenih koji glasaju lično oko 12.000, dok je za glasanje putem pošte registrovano oko 77.000 birača.

Na izborima učestvuje 128 političkih subjekata - 58 stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata.

Oko 1.000 birača moći će da glasa u ambasadama BiH u Kanberi, Beču, Berlinu, Oslu i Beogradu, te generalnim konzulatima u Čikagu, Minhenu, Štutgartu, Frankfurtu i Gracu.

Za praćenje izbora Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH) je akreditovala oko 6.500 posmatrača, od kojih oko 1.500 stranih, dok su opštinske izborne komisije registrovale oko 60.000 stranačkih posmatrača.

Prve izborne rezultate CIK BiH trebalo bi da objavi oko ponoći.

Ovogodišnji izbori koštaće 8,5 miliona KM (oko 4,3 miliona eura).

Uživo:

14:26 Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović i njegova supruga Sebija Izetebegović glasali su na biračkom mjestu u OŠ "Nafija Sarajlić“.

"Odziv je kako čujem dobar, bolji nego ranije. Nadam se da ćemo imati dobre rezultate da ćemo imati koalicije koje će povući zemlju naprijed. Takmičili smo se se ovih dana među sobom, sada je vriejme da se takmičimo u dobru, ko će više dobra uraditi za BiH", kazao je Izetbegović, a prenosi Klix.ba.

Na upit da li su ovo odlučujući izbori, on je rekao je da je težak momenat, "vidimo da ima prijetnji, secesionističkih, separatističkih, promijenili su se razni okviri".

"Važno je da prevagnu one stranke koje su za ove zemlju koje su zrele, referentne i koje mogu da povuku zemlju naprijed, jedna takva koalicija treba BiH da bi potisnula loše snage na Balkanu", zaključio je Bakir Izetbegović.

Sebija Izetbegović je rekla da je kampanja bila dobra i vatrena, da se iskreno nada pobjedi, jer smatra da je sa svojom ekipom napravila odličan posao.

Upitana je na čemu temelji ove tvrdnje.

"Na svojim rezultatima. Napravila sam svašta dobro. Pretpostavljam da ste vi to saznali. Ja sam barem napravila svašta dobro sa svojom ekipom i nadam se da će nam narod dati podršku", kazala je Sebija Izetbegović.

Ona smatra da je sada "pravo vrijeme za ulazak u ovaj posao", dodavši da je to pokazano u zdravstvo te da je i "uposlenicima i pacijentima bolje".

14:22 Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) saopšteno je da su se do sada na biralištima u Republici Srpskoj desila dva incidenta.

Prvi incident je zabilježen oko 7.55 časova na području na biračkom mestu u naselju Šargovac, kada se jedan muškarac pojavio pijan na biralištu i pravio problem.

Osoba sa inicijalima M. M. je uhapšena, saopšteno je iz MUP RS.

Drugi incident je registrovan oko 8.20 časova na području Policijske uprave Istočno Sarajevo, na biračkom mjestu u Mladicama u Istočnoj Ilidži, kada su članovi biračkih odbora uočili kod dvije starije osobe već popunjene glasačke listiće koje su namjeravali da ubace u glasačke kutije.

To biračko mjesto bilo je zatvoreno 20 minuta.

MUP je demantovao navode koalicije "Pod lupom", koja prati izbore u BiH, da je na jednom biračkom mjestu na području Doboja bačen suzavac.

MUP je saopštio da Štab "Izbori 2018" prati i preduzima mere i radnje radi održavanja povoljne bezbednosne situacije u Republici Srpskoj zbog održavanja opštih izbora.

13:17 Na opštim izborima koji se danas održavaju u Bosni i Hercegovini (BiH) do 11 sati glasalo je 11,41 odsto birača, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Branko Petrić.

On je rekao da je to oko tri odsto manje nego u istom periodu prije četiri godine, prenosi Tanjug.

Kako je naveo Petrić, u prvom presjeku ne nalaze se podaci iz Doboja, Brčkog i Bijeljine jer još nijesu stigli.

Najveća izlaznost je u manjim sredinama, a prednjači Kalinovik gdje je izlaznost do 11 sati bila 31 odsto, prenose Nezavisne.

"Bilo je pomalo kašnjenja od 20 do 70 minuta, od čega više od polovine od dva do 15 minuta, uglavnom u većim gradovima, jer je neko kasnio", kazao je Petrić i dodao da niko neće biti oštećen za svoje pravo glasa.

Prema njegovim riječima, CIK je u stalnoj komunikaciji sa svim bezbjednosnim agencijama u BiH i za sada nema nikakvih neobičnih situacija i problema.

12:33 Predsjednik Republike Srpske i kandidat za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorad Dodik danas je glasao u svojim Laktašima.

U izjavi medijima nakon glasanja je kazao kako očekuje važnu pobjedu.

Dodik Foto: Beta-AP

Dodik je na glasačko mjesto u Umjetničku galeriju u Laktašima došao u pratnji supruge Snežane, a dok je u redu čekao kao i drugi građani, smješkao se kamermanima i strpljivo čekao svoj red, prenosi Klix.ba.

Nakon glasanja, Dodik je kazao kako se srpski narod izborio da na demokratski način bira vlast te je da je današnji dan izuzetno važan za sve njih.

"Narod u RS neka se danas opredijeli za one koji su za njih najbolji i koji će sačuvati kompaktnu vlast koja će funkcionisati s Bosnom i Hercegovinom u interesu i korsti za RS. To je privilegija i izboreno pravo mog srpskog naroda", kazao je Dodik.

Dodao je da ga raduje činjenica da izbori protiču dobro, bez problema, ali da su se mediji i danas obrušili na njega određenim izvještavanjima.

"Svim ljudima želim svako dobro bez obzira za koga da glasaju, želim im sreću i zdravlje, a ja očekujem veliku pobjedu koja će mi omogućiti da uradim važne poslove za RS", dodao je Dodik.

Na kraju je naglasio da će biti predsjednik svih građana RS te da će zastupati interese na najbolji mogući način.

"Želim okupiti stručnjake, a nova struktura vlasti koju ćemo mi predvoditi uključit će one koji imaju kompetencije. Ovo je ponos svih nas", zaključio je Dodik.

Nakon glasanja Dodik je novinare pozvao na piće u kafić koji je bio zatvoren, nakon čega ih je pozvao u hotel na druženje.

12:31 Kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Mladen Ivanić iz Saveza za pobjedu glasao je danas u društvu supruge u Školi učenika u privredi u Banjaluci.

Ivanić je izjavio da je "lijep dan, pun sunca i optimizma", izrazivši nadu da će na izbore izaći mnogo ljudi kako bi "spriječili zloupotrebe".

"Narod će sam odlučiti ko će ga voditi četiri godine, a posebno me raduje da se sve odvija civilizovano i da će tako ostati", rekao je Ivanić.

Ivanić je rekao da je njegova procjena da mu i na ovim izborima treba isti broj glasova kao i prije četiri godine kada ih je u mnogo težim uslovima dobio 318.000, ali da ne vidi razlog zašto ne bi imao i više jer je, kako tvrdi, njegov "politički protivnik slabiji nego što je bio prije četiri godine".

"Ne bih se kandidovao da nisam potpuno ubijeđen u izbornu pobjedu", rekao je Ivanić, prenosi Klix.ba.

Ivanić je izrazio nadu da će veliki broj građana izaći na izbore i da će odlučiti ko će ga voditi naredne četiri godine.

Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović glasala je na glasačkom mjestu u Školi za slušno oštećene u Banjaluci, zajedno sa suprugom i dvojicom sinova.

Kandidat Saveza za pobjedu RS za predsjednika RS Vukota Govedarica glasao je jutros oko 9.30 na glasačkom mjestu u banjalučkoj Osnovnoj školi "Sveti Sava".

Govedarica je na biralište došao sa suprugom Oliverom, a poslije glasanja je izjavio da je ovo veliki dan za Republiku Srpsku i njene građane.

12:24 Direktor koalicije "Pod lupom" koja prati izborni proces u BiH Dario Jovanović izjavio je da je u Doboju, na biračkom mjestu u jednoj osnovnoj školi, bačen suzavac i da je prekinut izborni proces.

On je rekao da je slučaj prijavljen svim nadležnim institucijama, uključujući i policiju.

Jovanović je naveo da su do devet sati na 99 biračkih mjesta zabilježene nepravilnosti.

"U četiri slučaja izražena je sumnja na postojanje tzv. bugarskog voza, odnosno da je jedan birač već došao s popunjenim listićem, a iznio prazan", rekao je Jovanović.

Prema njegovim riječima, najozbiljnija prijava stigla je iz Lopara, gdje su se pojavile osobe a falisifikovanim akreditacijama političkih subjekata koji su aktivistima "Pod lupom" prijetili da napuste biračko mjesto.

"O ovom slučaju obaviješteni su svi nadležni organi'', naglasio je Jovanović.

Dodao je da su prijavljeni i slučajevi kršenja izborne tišine.

11:41 Kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) i predsjednik HDZ Dragan Čović glasao je na biračkom mjestu u Galeriji Rondo u Mostaru.

Čović Foto: screenshot (YouTube)

Poslije obavljene građanske dužnosti, Čović je kazao da ćemo već poslije ponoći već imati jednu jasnu novu poruku da svi žitelji žele Bosnu i Hercegovinu koja će se vrlo brzo transformirati u jedno moderno i uređeno društvo, u kojem će tri konstitutivna naroda biti ustavno jednakopravna i koja neće više razmišljati o svojim konstitutivnim ugroženostima.

"Doboko sam uvjeren da to tako danas vide i žitelji bošnjačke nacionalnosti, srpske, hrvatske i svi oni koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi", izjavio je Čović, prenosi Klix.ba.

Čović je na novinarsko pitanje prve dvije godine četverogodišnjeg mandata vlasti ocijenio kao jako dobre, a da se kasnije izgubilo povjerenje i brzo ušlo u predizbornu euforiju kako nikad dosada.

"Narušeno povjerenje između partnera u vlasti dovela je u pitanje koalicije koje su ranije formirane na različitim nivoima vlasti. Novi razgovori koji su vođeni daju šansu da sada partnerstvo napravimo uz jedan jasan plan, reformsku agendu... Nadamo se da ćemo odabrati brz put uspostave vlasti", kazao je.

Čović je kazao i kako će on, ali i Koalicija koju predvodi partnerima u vlasti ponuditi jasan plan, te da će to biti ključno. Naglasio je da se nada kako će mudrost predvladati kad je u pitanju problem legatimnog predstavljanja, koji do danas nije obuhvaćen izbornim zakonom.

11:15 U Banjaluci je jutros 100 biračkih mjesta otvoreno sa zakašnjenjem, a iz Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) su saopštili da su u pitanju tehnički razlozi.

U sedam časova časova jutros kasnilo se sa otvaranjem po jednog biračkog mjesta u Prnjavoru, Brodu, Odžaku, Vukosavlju, Sarajevu.

Kao razlozi za kašnjenje iz CIK-a naveli su da na pojedinim biračkim mjestima nisu bili završene pripreme na vrijeme, ponovno su prebrojavani glasački listići na zahtjev posmatrača, odsustvo pojedinih članova biračkih odbora usljed bolesti, nestanak struje.

10:40 Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'', koja sprovodi građansko, nestranačko posmatranje Opštih izbora 2018. u BiH danas na terenu ima oko 4.000 posmatrača na 70 posto biračkih mjesta i 62 mobilna tima te posmatrače u 143 lokalne izborne komisije koji zajedno prate tok izbornog dana, piše Klix.ba.

Iz ove nevladine organizacije dat je presjek stanja zabilježen do osam sati.

Izborni dan je, navode, na većini biračkih mjesta započeo bez većih nepravilnosti ali sa brojnim tehničkim nedostacima.

Velika većina posmatrača "Pod lupom" nesmetano je pristupila biračkim mjestima, dok je nekoliko desetina biračkih odbora odbilo registrovati posmatrače Koalicije zbog neadekvatne komunikacije s lokalnim izbornim komisijama.

"Ukupno do osam sati zabilježeno je 66 kritičnih situacija od kojih se 45 odnosi na zabranu ulaska posmatrača na biračka mjestima i udaljavanje sa biračkih mjesta nastalih zbog nedostatka komunikacije između različitiha nivoa izborne administracije. Glasanje je prekinuto na jednom biračkom mjestu u Doboju 038B039A zbog već popunjenih glasačkih listića", navode iz Koalicije "Pod lupom".

Pripreme za otvaranje biračkih mjesta, saopštili su, uglavnom su izvršene u skladu sa propisima. Na 82 posto biračkih mjesta svi članovi biračkih odbora su bili prisutni na biračkom mjestu.

"Na dva posto biračkih mjesta glasački listići nisu ručno brojani a na šest posto biračkih mjesta primijećen je nedostatak pojedinog izbornog materijala. U izolovanim slučajevima na biračkim mjestima, glasačka kutija nije pokazana kao prazna prije otvaranja biračkih mjesta. Ukupno 72 posto biračkih mjesta otvoreno je u sati, između 7 i 7:15 otvoreno je 23 posto biračkih mjesta, a između 7:15 i 8.00 otvoreno je pet posto biračkih mjesta. U izolovanim slučajevima biračka mjesta su otvorena nakon osam sati i nije adekvatno osigurana tajnost glasanja", saopštili su iz Koalicije "Pod lupom", a prenosi Klix.ba.

Na 21 posto biračkih mjesta nije istaknuta lista sa imenima i prezimenima članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu. Podsjećaju da je ovo preporuka Koalicije ''Pod lupom'' koju je usvojila Centralna izborna komisija te da je ista obaveza svih biračkih odbora.

Pozivaju građane i građanke BiH da sve uočene izborne nepravilnosti prijave Koaliciji na besplatni broj telefona 080 05 05 05 ili putem web stranice www.podlupom.org. Za sve dodatne informacije mole građane da se obrate koordinatorici za odnose s javnošću Koalicije ''Pod lupom'' Nini Zubović putem elektronske pošte pr@podlupom.org ili telefona 063 396 534..

10:06 Kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka Šefik Džaferović danas je glasao u Zenici sa suprugom, a u izjavi za medije nakon glasanja je kazao kako očekuje podršku svih građana BiH.

"Želim da današnji izborni dan protekne u demokratskoj atmosferi i da građani BiH slobodno iskažu svoju volju i odrede budućnost naše domovine u naredne četiri godine. Našoj zemlji je potrebna stabilnost, ekonomski integritet i integracije. Potrebno je već sjutra raditi na uspostavi stabilnih parlamentarnih većina kako bi što prije radili na svim nivoima i krenuli u realizaciji ciljeva", kazao je Džaferović, a prenosi Klix.ba.

Dodao je da, iako je jedini kandidat iz Zeničko-dobojskog kantona za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, očekuje masovnu podršku građana.

"Očekujem da snažno pobijedi SDA i ja kao kandidat. U mom dubokom uvjerenju to je najbolji odgovor na političku situaciju u kojoj se nalazi BiH. SDA je pokazala da zna voditi državu na pravi način i očekujem tako da bude", zaključio je Džaferović.

10:00 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (BiH) objavila je prvo saopštenje za javnost o toku današnjih Opštih izbora u toj zemlji.

Kako su naveli, ukupno je u BiH formirano 5.794 biračkih mjesta i 314 mobilnih timova.

Istakli su da pojedina biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno u sedam sati.

"Razlozi su identični kao što je uobičajeno i do sada bilo na svim izborima koji su održani u BiH. Nisu na vrijeme izvršene pripreme za otvaranje biračkog mjesta, član nije došao zbog bolesti, a pozvan je drugi član. Takođe desio se KDZ policijski pregled BM u Tešnju, a neki članovi nisu imali ključ. Takođe, dolazilo je i do kašnjenja članova biračkih odbora, a u nekim objektima nije bilo struje. Takođe, došlo je do ponovnog prebrojavanja glasačkih listića na zahtjev posmatrača, te je zabilježeno prisustvo posmatrača iz istih subjekata u isto vrijeme", naveli su iz CIK, a prenosi Klix.ba.

Kako su saopštili, zabilježeno je kašnjenje u otvaranju biračkog mjesta i to u periodu od 15-30 minuta u Velikoj Kladuši - četiri biračka mjesta, u Cazinu sedam, Bihaću 15, Bosanskoj Gradiški osam, a u Brčkom sedam.

U Banjaluci je došlo do kašnjenja na oko 100 birački mjesta iz tehničkih razloga, a kašnjenja je bilo i u Prnjavoru, Bosanskom Brodu, Odžaku, Vukosavlju, opštini Centar Sarajevo.

