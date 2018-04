UŽIVO Makron razgovarao sa Trampom i Mej: Ostvaren cilj vojne operacije

Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska pokrenule su sinoć vazdušne napade na ciljeve u Siriji. U napadu kod Homsa povrijeđena su tri civila, javili su sirijski državni mediji. Pentagon je saopštio da su u rundi napada pogođene tri lokacije koje imaju veze sa proizvodnjom hemijskog oružja.

Ruski ambasador u SAD poručio je da napad neće ostati bez posljedica. Sirijske vlasti navode da napad predstavlja kršenje međunarodnog prava.

UŽIVO

21:10 U vazdušnim udarima SAD i njihovih saveznika na Siriju gađane su materije koje bi mogle da budu upotrijebljene za proizvodnju hemijskog oružja, kao što je sarin, izjavio je danas neimenovani visoki zvaničnik američke administracije.

On je novinarima rekao da dokazi pokazuju da su sarin i hlorin upotrijebljeni u nedavnom napadu hemijskim oružjem u Dumi, prenosi Rojters.

21:08 Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da je zajednička vojna operacija SAD, Britanije i Francuske na Siriju postigla svoje ciljeve.

U saopštenju kancelarije francuskog predsjednika navodi se da je Makron odvojeno razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i britanskom premijerkom Terezom Mej po okončanju vazdušnih udara, prenosi AP.

Rojters navodi da su oni o rezultatima vazdušnih udara na Siriju razgovarali nekoliko časova nakon što su te tri zemlje pokrenule vojnu intervenciju na čijoj je meti bio, kako tvrde, arsenal hemijskog oružja Bašara el Asada.

"Operacija protiv kapaciteta hemijskog oružja sirijskog režima... postigla je svoje ciljeve", navodi se u saopštenju Makronove kancelarije.

Francuski predsjednik je pozdravio izuzetnu koordinaciju francuskih snaga sa snagama britanskih i američkih saveznika, dodaje se u saopštenju.

Makron je istakao da Savjet bezbjednosti UN sada mora zajednički da pomogne narodu Sirije.

Iz Makronove kancelarije su saopštili i da je razgovarao sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, i da su se saglasili da je potrebno naći političko rješenje za krizu u Siriji.

19:54 Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izrazio je večeras podršku odluci predsjednika SAD Donalda Trampa o zajedničkom udaru na Siriju sa Velikom Britanojm i Francuskom.

"Prije godinu dana sam jasno rekao da Izrael u potpunosti podržava odluku predsjednika Trampa da se usprotivi upotrebi i širenju hemijskog oružja. Odlučnost predsjednika Trampa i podrška Izraela ostali su nepromijenjeni", rekao je Netanjahu.

Netanjahu Foto: Reuters

On je takođe ocijenio da spremnost sirijskog predsjednika Bašara al Asada da dozvoli da moć Irana u Siriji raste dovodi tu zemlju u opasnost, prenijeli su izraelski mediji.

19:48 Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN) nije danas usvojio ruski predlog rezolucije koja bi osudila američke, francuske i britanske udare na Siriju.

Za rezoluciju su glasale Rusija, Bolivija i Kina, osam zemalja je bilo protiv a jedna je bila uzdržana.

Nacrt je imao pet pasusa i u njemu se izražava "velika zabrinutost" zbog "agresije" protiv jedne suverene države kojom je, prema Moskvi, prekršeno "međunarodno pravo i Povelja UN".

Za izglasavanje je bilo potrebno devet glasova.

19:44 Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je danas da NATO poziva Rusiju da "pokaže odgovornost" u sirijskom sukobu poslije zapadnih udara.

"NATO poziva sve koji podržavaju sirijski režim, a posebno Rusiju, da pokažu odgovornost i obezbijede da režim konstruktivno učestvuje u Ženevskom procesu pod pokroviteljstvom UN", naveo je Stoltenberg na konferenciji za novinare poslije sastanka ambasadora zemalja članica u Briselu.

Stoltenberg Foto: Reuters

Prema navodima Vašingtona, današnji udari su pogodili istraživačke centre i vojne objekte povezane sa sirijskim hemijskim programom.

"Hemijsko oružje ne smije da se nekažnjeno koristi ili banalizuje. Ono predstavlja neposrednu opasnost za sirijski narod i našu kolektivnu bezbjednost", rekao je Stoltenberg.

On je pozvao "sirijski režim i one koji ga podržavaju" da dozvole brzi i trajni pristup humanitarnoj pomoći.

Stoltenberg je ranije danas rekao da su jutrošnji udari SAD, Velike Britanije i Francuske izvedeni da bi se osiguralo da se hemijsko oružje ne može nekažnjivo koristiti kao i da sve članice NATO podržavaju tu akciju, prenio je Asošiejted pres.

On je tada dodao da su tri zemlje navele da je riječ o "veoma uspješnoj akciji" koja je umanjila sposobnost sirijske vlade da u skorije vrijeme ponovo upotrijebi hemijsko oružje.

NATO nije direktno umiješan u operacije koalicije pod vođstvom SAD u Siriji.

19:30 Misija Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW) stigla je danas u Siriju, gdje će sprovesti istragu o navodnom hemijskom napadu u sirijskom gradu Dumi.

"Istraživačka misija Organizacije za zabranu hemijskog oružja stigla je u Damask", objavljeno je na Tviter nalogu te organizacije, a prenosi španska novinska agencija EFE.

Inpektori OPCW vozilom UN dolaze u Damask Foto: Reuters

OPCW navodi da će istraživački tim danas početi da radi na utvrđivanju činjenica da li je u Dumi, posljednjem pobunjeničkom uporištu kod Damaska, gdje su lokalni spasioci naveli da je u nedavnom napadu hemijskim oružjem stradalo više od 40 osoba, zaista korišćeno hemijsko oružje.

Kako se navodi, istraga će se nastaviti bez obzira na noćašnje vazdušne napade na Siriju.

Rusija i Sirija odbacuju tvrdnje zapadnih zemalja da su sirijske snage 7. aprila koristile hemijsko oružje kako bi rastjerale pobunjenike iz okoline Damaska.

19:29 Generalni sekretar Arapske lige Ahmed Abul-Geit izrazio je danas žaljenje i zabrinutost zbog situacije u Siriji poslije američkih, britanskih i francuskih napada na tu zemlju.

Abul-Geit je rekao da su sve strane uključene u krizu, a prije svega sirijska vlada, odgovorne za pogoršanje situacije i dodao da zabranjena upotreba hemijskog oružja protiv civila "ne treba da bude prihvaćena ni tolerisana".

Prema njegovim riječima, nephodno je održivo političko rješenje za sirijsku krizu.

Abul-Geit je izjavu dao u Damamu, u Saudijskoj Arabiji, gdje se sjutra održava samit Arapske lige.

19:20 Potpredsjednik SAD Majk Pens rekao je danas da su udari SAD i saveznika na Siriju "umanjili i osakatili" hemijski kapacitet te zemlje.

Pens je kanadskom premijeru Džastinu Trudou rekao da je predsjednik Donald Tramp "poslao jasnu poruku svijetu" da SAD "neće tolerisati hemijsko oružje", i dodao da su SAD spremne da "ako bude potrebno istraju u naporima".

On se nalazi u Limi, gdje umjesto Trampa boravi na samitu američkih država.

Američki potpredsjednik je izrazio nadu da će Rusija i Iran "jednom za svagda odbaciti upotrebu hemijskog oružja" protiv civila.

Pens Foto: Reuters

18:40 Kanadski premijer Džastin Trudo podržao je danas vojnu intervenciju predvođenu Sjedinjenim Američkim Državama u Siriji.

Trudo je rekao da Kanada podržava "neophodan odgovor" svojih prijatelja i da najsnažnije osuđuje upotrebu hemijskog oružja u Siriji.

On je to rekao u Limi, glavnom gradu Perua, na samitu predstavnika američkih država.

Trudo je rekao da će Kanada učestvovati, zajedno sa drugima, u istrazi upotrebe hemijskog oružja protiv sirijskih civila i da "odgovorni za to moraju biti privedeni pravdi".

Trudo Foto: Reuters

Francuska ministarka odbrane Florans Parli izjavila je danas da su zajednički vojni udari SAD, Velike Britanije i Francuske u Siriji bili uspješni, kao i da je cilj te misije postignut.

Parli je rekla, uoči sastanka bezbjednosnog saveta u Francuskoj, čiji je član i predsjednik Emanuel Makron, da je sposobnost Sirije da proizvodi i skladišti hemijsko oružje u velikoj mjeri smanjena.

"Misija je bila uspješna. Njeni vojni ciljevi su postignuti", kazala je ona.

18:30 Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg tvrdi da svi NATO saveznici podržavaju udare na Siriju koje su izvele SAD, Velika Britanija i Francuska, prenosi AP.

Ranije danas on je lično podržao vojnu akciju protiv Sirije, ocijenivši da će ona smanjiti sposobnost za dalje napade hemijskim oružjem na sirijski narod.

"Podržavam akcije SAD, Velike Britanije i Francuske protiv postrojenja i hemijskog oružja sirijskog režima. To će smanjiti sposobnost režima da dodatno napadne sirijski narod hemijskim oružjem", izjavio je Stoltenberg.

NATO je, podsjetio je on, dosljedno osuđivao Siriju koja je nastavila da koristi hemijsko oružje i tako grubo kršiti međunarodne norme i sporazume.

Korišćenje hemijskog oružja neprihvatljivo je, a odgovorne osobe moraju snositi odgovornost, navodi se u izjavi generalnog sekretara Alijanse.

Stoltenberg Foto: Reuters

18:27 Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarišući napade SAD, Velike Britanije i Francuske u Siriji rekao da to "za nas predstavlja bolno podsjećanje na period kroz koji smo prošli". Opširnije o tome čitajte OVDJE>>>

Britanska izaslanica u Savjetu bezbjednosti UN Karen Pirs smatra da "upotreba sile u cilju sprječavanja stradanja nevinih civila ne može biti ilegalna".

17:55 Ambasador Rusije pri UN Vasilij Nebenzja izjavio je danas da SAD vazdušnim napadima u Siriji dodatno pogoršavaju humanitarnu situaciju u toj zemlji i pomažu teroriste.

Foto: Reuters

Nebenzja je rekao na hitnoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN, koji je sazvan na zahtjev Moskve, da SAD nosi veliku odgovornost za ratove u Jugoslaviji, Libiji i drugim zemljama.

“Zar želite da vratite Siriju u kameno doba? Prije sukoba u Siriji, ona je važila za jednu od najrazvijenijh zemalja Bliskog istoka”, naglasio je ruski ambasador.

Nebenzja Foto: Reuters

Ruski ambasador optužio je SAD da podrivaju autoritet Savjeta bezbjednosti UN, navodeći da se radi o politici neokolonijalizna i optužio je Vašington da krši međunarodno pravo.

"To je huliganizam u međunarodnim odnosima", ocijenio je ruski diplomata i dodao da su "maske još jednom pale".

On je naveo da SAD, Velika Britanija i Francuska nisu sačekale rezultate istrage međunarodnih stručnjaka o navodnom hemijskom napadu u sirijskom gradu Dumi, već da su sami odlučili ko je kriv.

Prema njegovim riječima, Vašington, London i Pariz mogli bi da zaustave sukob u Siriji za 24 sata.

Moskva je predložila nacrt rezolucije, u koju je Rojters imao uvid, gdje se osuđuje "agresija SAD i njenih saveznika na Siriju i kršenje međunarodnog prava i Povelje UN".

17:50 Hrvatska podržava partnere i saveznike u naporima sprječavanja svakog daljeg korišćenja hemijskog oružja u Siriji i zaštite civilnog stanovništva, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova.

U saopštenju hrvatskog ministarstva navodi se da Hrvatska najoštrije osuđuje i smatra neprihvatljivim korištenje nedopuštenog hemijskog oružja u Siriji, kao što je potvrdio Zajednički istražni mehanizam OPCW-a i UN-a.

Kako prenosi Hina, ministarstvo je poručilo da je "ključno ulagati dalje napore u stvaranje pretpostavki za uspostavljanje prekida neprijateljstava, pristup humanitarne pomoći", kao i da Zagreb "poziva na dijalog, pokretanje političkog procesa i tranzicije".

17:47 Sjedinjenim Američkim Državama je već "prst na obaraču" u slučaju da sirijska vlada ponovo upotrebi hemijsko oružje, upozorila je ambasadorka SAD pri Ujedinjenim nacijama Niki Hejli na sjednici Savjeta bezbjednosti UN.

"Ubijeđeni smo da smo itekako oslabili sirijski program hemijskog naoružanja. Spremni smo da nastavimo sa vršenjem pritiska ako je sirijski režim dovoljno naivan da sumnja u našu odlučnost", kazala je Hejli.

"Ako ponovo upotrijebe otrovni gas, SAD već imaju prst na obaraču", upozorila je ona.

Hejli Foto: Reuters

17:30 Njemački ministar vanjskih poslova Hajko Mas kazao je da će Njemačka pokušati da iskoristi sve diplomatske kapacitete kako bi se okončali sukobi u Siriji. Smatra, ipak, da svaki sporazum mora uključivati i Rusiju.

Francuska vojska saopštila je da su dvije pogođene mete u blizini Homsa korišćene za skladištenje hemijskog oružja.

17:26 Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je zemlje članice Savjeta bezbjednosti UN na uzdržanost i izbjegavanje eskalacije sukoba u Siriji.

Gutereš je istakao da navodi o upotrebi hemijskog oružja zahtijevaju istragu Ujedinjenih nacija, dodajući da su ekipe koje bi vodile istragu spremne da posjete Dumu, gdje se napad hemijskim oružjem navodno desio.

17:17 Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN) sastao se danas u 17 časova po srednjeevropskom vremenu na zahtjev Rusije, nakon što su američke, britanske i francuske snage izvele vazdušne udare na Siriju u kojima su koristile više od 100 raketa, prenosi Rojters.

Rusija je danas predložila nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti UN, kojom bi se osudila "agresija SAD i njihovih saveznika protiv Sirijske Arapske Republike zbog kršenja međunarodnog prava i povelje UN", javlja Rojters.

Britanska agencija, koja je imala uvid u nacrt rezolucije, napominje da za sada nije poznato da li će se nacrt rezolucije staviti na glasanje.

16:50 Pentagon je danas saopštio da je već počela ruska "kampanja dezinformacija" o udarima SAD, Velike Britanije i Francuske na Siriju.

Portparolka Dejna Vajt je rekla da je "aktivnost ruskih trolova povećana za 2.000 odsto u posljednja 24 sata".

16:45 Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da su akcije SAD i njihovih saveznika u Siriji "neprihvatljive i nelegitimne".

Lavrov Foto: Reuters

"Razgovaraće se o tome kako zapadni partneri objašnjavaju svoje potpuno nelegitimne i neprihvatljive akcije. Američki predsjednik, britanska premijerka i predsjednik Francuske tvrdili su da posjeduju nepobitne dokaze da je hemijsko oružje, prije svega, korišćeno u Dumi, a na drugom mjestu, da je to uradio niko drugi do (predsjednik Sirije) Bašar al Asad", rekao je Lavrov na 26. sjednici skupštine Savjeta za vanjsku i odbambenu politiku.

Naučno istraživački centar u Damaski koji je pogođen u napadima Foto: Reuters

16:40 Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan pozdravio je danas američki, britanski i francuski napad na Siriju.

On je ocijenio da su udari "prikladan" odgovor na "nehumane napade" vlade u Damasku.

"Režim je vidio da sve jači napadi na disidente prethodnih dana (...) neće ostati bez odgovora", rekao je Erdogan na partijskom skupu u Istanbulu.

15:33 Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker pozvao je danas sirijsku vladu da prestane sa upotrebom hemijskog oružja.

"Ovo nije prvi put da je sirijski režim koristio hemijsko oružje protiv civila, ali mora biti posljednji", istakao je on.

Foto: Reuters

Kako prenosi Rojters, Evropska unija je pozvala Rusiju i Iran da spriječe dalju upotrebu hemijskog oružja sirijskog režima.

15:27 Nijedna od 105 lansiranih raketa zapadnih snaga nije oborena iznad Sirije, saopštio je danas Pentagon, demantujući navode sirijske i ruske vlade.

Rusija je ranije saopštila da je sirijska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila 71 od 103 rakete iznad Sirije.

Foto: Reuters

Direktor Generalštaba združenih oružanih snaga SAD, general potpukovnik Kenet Mekenzi, rekao je da sirijska PVO nije djelovala ni po raketama, ni po avionima koji su bili uključeni u sinoćnji napad, prenosi AP.

Mekenzi je dodao da, prema trenutnim informacijama, nema civilnih žrtava.

Pentagon je saopštio da je značajno "osakaćena" sposobnost Sirije da koristi hemijsko oružje u budućnosti, a da ne postoje indicije da je ruska PVO djelovala tokom sinoćnjeg napada na Siriju.

Glavna portparolka Pentagona, Dejna Vajt, saopštila je da su SAD, Francuska i Velika Britanija sprovele napade na Siriju kako bi kaznili sirijskog predsjednika Bašara al Asada za napade hemijskim oružjem protiv civila i spriječili ga da ih sprovodi u budućnosti.

"Ne možemo da dozvolimo tako užasna kršenja međunarodnog prava", rekla je Vajt.

Iz Pentagona je saopšteno da je sinoćnjim napadom program hemijskog oružja Sirije "vraćen godinama unazad".

Kako se navodi, napad je bio jasna poruka sirijskom režimu da ne koristi hemijsko oružje.

15:18 Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan pozdravio je akciju zapadnih snaga u Siriji. On smatra da je vojna operacija poslala poruku Asadu da njegov "masakr neće proći bez reakcije".

15:05 Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas u 17 sati na zahtjev Rusije, javile su agencije.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je ranije danas da Moskva saziva hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti zbog vojne akcije u Siriji.

14.29 Predsjednik SAD, Donald Tramp napisao je na svom Tviter nalogu da je sinoćnji napad na Siriju bio "perfektan".

"Hvala Francuskoj i Velikoj Britaniji na njihovoj mudrosti, kao i njihovoj vojnoj moći.Nismo mogli da postignemo bolji rezultat. Misija ispunjena", napisao je Tramp na Tviteru.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. април 2018.

"Tako sam ponosan na našu divnu vojsku, koja će uskoro biti, nakon što je opravdano potrošeno više milijardi dolara, najbolja koju je naša zemlja ikada imala. Niko nam neće biti ni blizu", napisao je Tramp.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. април 2018.

13:38 Moskva je u kontaktu sa SAD i drugim zemljama koje su učestvovale u vazdušnom napadu u Siriji. Mosvka je zainteresovana za kooperaciju sa Vašingtonom, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov, prenosi agencija Rojters pozivajući se na pisanje RIA.

13:03 Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Iv Le Drian izjavio je da su mogući novi vazdušni napadi u Siriji ako Damask ponovo upotrijebi hemijsko naoružanje.

Šef francuske diplomatije rekao je za televiziju BFM da su novi napadi u planu ukoliko Sirija pređe "crvenu liniju", odnosno upotrijebi hemijsko oružje.

"Mislim da će naučiti lekciju", dodao je on.

Le Drijan je rekao da predstojeća posjeta francuskog predsjednika Emanuela Makrona Rusiji "nije dovedena u pitanje".

12:08 Vazdušni napad predvođen SAD, Velikom Britanijom i Francuskom protiv sirijskih vojnih meta mogao bi da pruži šansu terorizmu da se poroširi u regiju, saopštio je irački ministar spoljnih poslova

"Takva akcija može da ima opasne posljedice i predstavlja prijetnju za stabilnost cijelog regiona, kao i da pruži šansu terorizmu da se proširi nakon što je bio pri istrebljivanju u Iraku i Siriji", kazao je on.

11:50 Predsjednik Sirije Bašar al Asad je rekao da je američki napad došao nakon što je "Zapad shvatio da je izgubio kontrolu i kredibilitet u sirijskom konfliktu". Sirijski predsjednik je dodao da napad neće omesti "borbu protiv terorizma do njegovog konačnog uništenja na svakom pedlju sirijske zemlje".

11:47 Predsjednik Irana Hasan Rohani u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Sirije Bašarom al Asadom poručio je da "Iran stoji uz Siriju".

11:40 SAD, Velika Britanija i Francuska će održati brifing NATO saveznicima u vezi napada u Siriju, danas na specijalnom sastanku u glavnom NATO štabu. Sastanak na kojem će priusustvovati ambasadorri svih 29 članica NATO-a održaće se u 13 časova.

11:38 Kineski ministar spoljnih poslova odgovarajući na pitanje o vazdušnom napadu na Siriju je saopštio da bilo koja vojna intervencija koja zaobilazi Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija krši sve međunarodne zakone. Kineski ministar je dodao i da vjeruje da je politički dogovor jedini realan način da se riješi sirijsko pitanje, a to bi obuhvatalo "pošteno istraživanje" o navodnim hemijskim napadima od strane sirijske vojske, prenosi Rojters.

11:30 Ministar spoljinih poslova Rusije Sergej Lavrov kazao je da su izvedeni vazdušni napadi u Siriji "korak unazad u procesu pregovora".

10:30 Putin vazdušne napade nazvao "aktom agresije", Rusija saopštila da razmatra da pošalje pomoć sirijskoj vojsci. Opširnije OVDJE>>>

10:22 "Napad u siriji sam naredio, jer je pređena crvena linija koju je Francuska postavila 2017. godine", kazao je predsjednik Francuske, Emanuel Makron. Opširnije OVDJE>>>

"U subotu 7. aprila 2018, u Dumi su desetine muškaraca, žena i djece masakrirani hemijskim oružjem čime je u potpunosti prekršeno međunarodno pravo kao i rezolucije Savjeta bezbjednosti UN", navodi se u noćašnjem saopštenju prvog čovjeka Francuske.

10:08 Lider britanske opozicione laburističke partije Džeremi Korbin rekao je da je premjerka Tereta Mej trebala da traži odobrenje od parlamenta prije nego je odobrila vazdušne napade u Siriji.

"Bombe neće spasiti živote ili donijeti mir. Ova pravno sumnjiva akcija rizikuje dalju eskalaciju. Britanija bi trebalo da igra vodeću ulogu, da dovede do prekida vatre i sukoba, a ne da uzima uputstva iz Vašingtona i stavljanje britanskog vojnog osoblja na štetu. Tereza je trebala da zatraži odobrenje parlamentarno, a ne da prati Donalda Trampa", rekao je Korbin.

9:18 Britanska premijerka Tereza Mej izjavila je da "nema alternative za upotrebu sile kako bi se spriječila ponovna upotreba hemijskog oružja od strane sirijskog režima".

The Prime Minister @theresa_may has made a statement on Syria: https://t.co/bBfYyowUIo pic.twitter.com/QlTeFXmOkt — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 14, 2018

"Ovo je miješanje u civilni rat i nije u vezi sa mijenjanjem režimom. Ovo je ograničen i targetiran napad koji ne podstiče nove tenzije u regionu i koji čini sve da spriječi civilne žrtve", rekla je Mej.

9:14 Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da sirijski režim ne može da nastavi "ljudsku tragediju bez posljedica".

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice. — Donald Tusk (@eucopresident) April 14, 2018

"Napadi SAD, Francuske i Velike Britanije stavljaju do znanja da sirijski režim, zajedno sa Rusijom i Iranom, ne može nastaviti ovu ljudsku tragediju, bar ne bez ikakvih posljedica", napisao je Tusk na Tviteru.

9:10 Britanski mininstar odbrane Gevin Vilijamson kazao je da su pitali Rusiju da iskoristi svoj uticaj nad Sirijom kako bi brže doveli do kraja konflikta. On je kazao da su vazdušni udari "bili uspješni".

"Napadi na Siriju imali su značajan uticaj na ono što vlada predsjednika Bashar al Asada može učiniti u budućnosti", rekao je Vilijamson.

Na pitanje da li je Zapad sada "u novom hladnom ratu sa Rusijom", Vilijamson je rekao da su odnosi sa Moskvom na niskom nivou, i poručio da želi da Kremlj ikoristi svoj uticaj na Asada kako bi se okončao sirijski građanski rat.

9:00 SAD, Velika Britanija i Francuska ispalile su više od 100 raketa na Siriju a "veliki broj" tih raketa su presrele sirijske snage, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"SAD, Velika Britanija i Francuska ispalile su sa mora više od 100 krstarećih i raketa vazduh-zemlja na sirijske vojne i civilne ciljeve", navelo je ministarstvo, prenosi agencija RIA Novosti.

8:55 Turska je saopštila da su zapadni udari protiv sirijskog režima "primjeren odgovor" na hemijski napad koji je navodno izveden prije nedjelju dana u Dumi.

"Pozdravljamo ovu operaciju koja je čin savjesti cijelog čovječanstva pred napadima u Dumi za koji sve govori da su djelo sirijskog režima", saopštilo je tursko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Rojters.

8:47 Na Tviter nalogu sirijskog predsjednika Bašara al Asada objavljen je kratak video na kojem on ulazi u svoju kancelariju u devet sati po lokalnom vremenu sa naslovom: "Jutro odlučnosti".

صباح الصمود..



رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 14, 2018

8:40 Na ulicama Damaska izbili su protesti zbog napada. Građani nose zastave Sirije i Rusije, prenosi Rojters.

Foto: Reuters

8:36 Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je na uzdržanost.

"Pozivam sve članice da pokažu uzdržanost u ovim opasnim okolnostima i da izbjegnu sve radnje koje bi mogle da vode pogoršanju situacije i otežaju patnje sirijskog naroda", kazao je on.

Foto: Reuters

8:30 Načelnik generalštaba oružanih snaga SAD, general Džozef Danfrod rekao je da će napadi direktno uticati na kapacitet hemijskog naoružanja sirijskog režima.

"Izgubiće godine istraživanja i podataka o razvoju hemijskog oružja i specijalne opreme. Napadi su poslali snažnu poruku režimu da za njihove postupke nema opravdanja i nanijeli maksimalnu štetu bez nepotrebnog rizika za nevine civile", rekao je Danfort.

8:12 Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da u vazdušnim napadima zapadnih zemalja na Siriju nisu pogođene baze u kojima se nalaze ruske snage u Siriji.

"Nijedna krstareća raketa koju su ispalali SAD i njeni saveznici nije ušla u zonu u kojoj se nalaze ruske snage u bazamama Tartus i Hmeim", navelo je ministarstvo u prvom izvještaju.

Sirijske vlasti osudile su vazdušne napade ocjenjujući da je to "flagrantno kršenje" međunarodnog prava.

Državna televizija je javila da je sirijska protivvazdušna odbrana djelovala protiv "američke, britanske i francuske agresije".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (24 glasova)