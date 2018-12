UŽIVO Raste napetost na Jelisejskim poljima, "Žuti prsluci" u sukobu sa policijom i u Briselu

17:50 Protestuje se i u francuskom gradu Tuluzu.

Protestanti su podigli barikade i zapalili ih za vrijeme sukoba s policijom.

17:33 Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan kritikovao je danas "nesrazmjernu upotrebu sile" francuskih vlasti prema demonstrantima pokreta "Žuti prsluci" i dodao da sa zabrinutošću prati situaciju u Francuskoj.

17:15 Protesti su se proširili i na Belgiju. Tamo je oko sto osoba uhapšeno nakon sukoba "žutih prsluka" i policije u Briselu koja je protestante rastjerala suzavcem i vodenim topovima.

Oko 500 protestanata marširalo je prema evropskim institucijama gdje ih je dočekao policijski kordon, prenosi Belga. Manja grupa je uspjela probiti barikadu, bacajući boce i metalne šipke na policajce koji su uzvratili suzavcem.

16:26 Frans pres javlja da je nekoliko demonstranata pokušalo je da zapali fasadu jedne radnje u Jelijsejskim poljima. Kako dodaje ta agencija napetost je porasla u tom dijelu Pariza.

Demonstranti su zapalili božićne jelke u toj aveniji, a pojedinici su koristili drvene table kao štitove naspram pripadnika snaga bezbjednosti, koji su bacili suzavac kako bi ih rastjerali.

Radio Frans info javio je da su kante za smeće zapaljene u obližnjim ulicama te otmene četvrti Pariza i da je tenzija povećana.

15:56 Povodom nereda u Parizu oglasio se i američki predsjednik, Donald Tramp koji smatra da su protesti dokaz da ne funkcioniše Pariski sporazum o klimi.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.