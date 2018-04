UŽIVO SAD, Britanija i Francuska izvele vazdušne udare u Siriji

Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska pokrenule su sinoć vazdušne napade na ciljeve u Siriji. U napadu kod Homsa povrijeđena su tri civila, javili su sirijski državni mediji. Pentagon je saopštio da su u rundi napada pogođene tri lokacije koje imaju veze sa proizvodnjom hemijskog oružja.

Ruski ambasador u SAD poručio je da napad neće ostati bez posljedica. Sirijske vlasti navode da napad predstavlja kršenje međunarodnog prava.

UŽIVO

9:18 Britanska premijerka Tereza Mej izjavila je da "nema alternative za upotrebu sile kako bi se spriječila ponovna upotreba hemijskog oružja od strane sirijskog režima".

"Ovo je miješanje u civilni rat i nije u vezi sa mijenjanjem režimom. Ovo je ograničen i targetiran napad koji ne podstiče nove tenzije u regionu i koji čini sve da spriječi civilne žrtve", rekla je Mej.

9:14 Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da sirijski režim ne može da nastavi "ljudsku tragediju bez posljedica".

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.