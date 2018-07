Vatra "guta" sve pred sobom u Kaliforniji: Evakuisano 37.000 ljudi

Vatrogasna služba u Kaliforniji saopštila je večeras da je oko 37.000 ljudi moralo da bude evakuisano zbog šumskih požara na sjeveru te američke savezne države.

Portparol vatrogasne službe Skot Meklin izjavio je da je lokalno stanovništvo bilo zamoljeno da odmah napusti svoje domove.

Winds reaching 60 mph are creating firenadoes strong enough to overturn vehicles, authorities say, as deadly Carr Fire tears through Northern California. https://t.co/MIAnmM3TfN pic.twitter.com/xnD70n6Mvt