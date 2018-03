Velika Britanija protjeruje 23 ruskih diplomata: "Niste dobrodošli"

Velika Britanija će protjerati 23 ruskih diplomata u sklopu odgovora na trovanje bivšeg dvostrukog agenta u južnoj Engleskoj, kazala je britanska premijerka Tereza Mej.

Prema pisanju ostrvskih medija, diplomate moraju napustitiu zemlju u roku od sedam dana.

Njene riječi u britanskom parlamentu stigle su nakon što je Moskva odbila rok koji je Britanija dala Rusiji da objasni šta se dogodilo u slučaju napada nervnim agensom na bivšeg špijuna Sergeja Skripala i njegovu kćer.

"Onima koji žele da nam naude jednostavno poručujem - niste dobrodošli", rekla je Mej i dodala da su svi oni koji nemaju zle namjere prema njihovoj zemlji i dalje dobrodošli.

"Suspendovaćemo sve bilateralne odnose sa Rusijom i povlači se poziv ministru Lavrovu za posjetu Velikoj Britanij i poručujem Rusiji da ne očekuju članove vlade niti članove kraljevske porodice na Svjetskom prvenstvu u Rusiji", dodala je Mej.

Odnosi između dvije zemlje posljednjih dana su pogoršani, a Britanija je proširila istragu oko incidenta i traži od prijateljskih zemalja da povećaju pritisak na Rusiju, dok je Moskva zaprijetila da će se osvetiti svim kaznenim mjerama, prenosi agencija Hina.

"Ovo predstavlja nezakonitu upotrebu sile od strane ruske države protiv Ujedinjenoga Kraljevstva i zbog toga se na nju mora odgovoriti čvrsto i jasno", rekla je Mej.

Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je izjavio da vjeruje da iza trovanja bivšega ruskog špijuna Sergeja Skripala "vrlo vjerovatno" stoji Rusija.

I express my full solidarity with PM @theresa_may in the face of the brutal attack inspired, most likely, by Moscow. I’m ready to put the issue on next week’s #EUCO agenda.