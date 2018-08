Velika Britanija: Uhapšen jedan od najtraženijih kriminalaca Evrope

Britanska kriminalistička agencija (NCA) je saopštila da je uhapsila jednu od najtraženijih osoba u Evropi Florina Gineu, osumnjičenog da je šef organizovane rumunske kriminalne mreže.

Ginea (43) je uhapšen po izlasku iz teretane u Votfordu, udaljenom oko 25 kilometara od centra Londona, navodi NCA.

Rumunske vlasti traže Gineu, poznatog po nadimku Genošu, po optužbi da je organizovao lanac trgovine ljudima, u okviru kojeg su Rumunke prebacivane u Irsku, Finsku i Dubai u cilju seksualne eksploatacije.

Suspected head of a major Romanian organised crime network arrested in an NCA operation supported by @HertsPolice



Florin Ghinea, 43, was detained by officers from the NCA’s Armed Operations Unit as he left a gym in Watford on Tuesday 14 August.https://t.co/nYmxCrFe9L pic.twitter.com/Dcv2fheoaC