Vlada Grčke: U pregovorima sa Skopljem značajan napredak, ali daleko od kraja

U pregovorima Atine i Skoplja o rješavanju spora oko naziva Makedonije "postoji značajan napredak, ali smo još daleko od završetka i postizanja rješenja", izjavio je danas portparol Vlade Grčke Dimitris Canakopulos.



Makedonski mediji su prenijeli da je on rekao da se očekuje da se premijeri Makedonije i Grčke, Zoran Zaev i Aleksis Cipras, sastanu ove nedjelje u Sofiji, tokom samita EU-Zapadni Balkan.



Canakopulos je dodao da će taj susret biti koristan i važan, ali je dodao da će možda biti potrebna nova runda pregovora za nalaženje rješenja za spor oko naziva Makedonije.



Po njegovim riječima, bilo kakav dogovor koji se postigne, treba da bude sveobuhvatan, sa specifičnim ciljevima i rokovima.



"To neće biti rješenje koje će se postiči pritiskom na jedno dugme", rekao je Canakopulos i dodao da Grčka želi složen naziv Makedonije, za opštu upotrebu.



Makedonska vlada potvrdila je da će sastanak dvojice premijera biti tokom samita u Sofiji, koji se održava u četvrtak i petak, 17. i 18. maja.



Zaev je juče rekao da cilj tog sastanka da dva premijera naprave rekapitulaciju i da potvrde do sada urađeno, kao i da daju smjernice ministrima spoljnih poslova koji vode pregovore.



Vlada Makedonije se nada rješenju spora prije Savjeta ministara EU u junu, kako bi dobila datum za početak pregovora o prijemu u EU, dok se u julu, na Samitu NATO, nada pozivu za stupanje u tu alijansu.



Maratonski spor Grčke s Makedonijom oko njenog prava na naziv koji nosi i sjeverna grčka pokrajina, blokira evroatlantsku integraciju Makedonije. Grčka smatra da ustavni naziv Makedonije implicira teritorijalne pretenzije.

