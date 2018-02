Vučić: Beograd za kompromis s Prištinom, ali uz ustupke obje strane

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da je američkom senatoru Ronu Džonsonu rekao da je Beograd spreman za kompromis s Prištinom, ali da on mora podrazumijevati ustupke obje strane.



"Zamolio sam SAD, kao zemlju koja je imala snažan uticaj na proglašenje kosovske nezavisnosti, da nam pomognu i da zamole kosovske Albance da budu spremni na fleksibilna rješenja koja će omogućiti kompromis", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji s Džonsonom poslije njihovog razgovora u vili "Mir".



Predsjednik Srbije ocijenio je da je u rješavanju kosovskog pitanja najvažnije donijeti rješenje koje će biti najbolje za našu djecu i budućnost a da Srbija pri tome ne bude ponižena niti sa manjim poštovanjem od onog koje ima danas.



"Rekao sam senatoru da smo spremni na kompromisna rješenja ali za kompromis je potrebno dvoje. Ključno je kako ćemo riješiti odnose sa Prištinom jer bi dogovor imao za posljedicu da bi odnosi Srba i Albanaca, kao dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu, bili riješeni za najmanje 100 godina", kazao je predsjednik Srbije.



Vučić je ocijenio da je "velika stvar" što je američki senator rekao da je važno da se razgovara i da narodi u regionu dodju do rješenja.



"Ne radimo mi u regionu bilo šta što bi trebalo da zadovolji interese Amerikanaca ili Rusa već zato što je to potrebno našoj djeci", naveo je Vučić.



On je ocijenio da je Ron Džonson "uticajni čovjek koji se zalaže za najbolje moguće odnose Srbije i SAD" a da su današnji razgovori bili sadržajni, sveobuhvatni i iskreni.



"Razgovarali smo o bilateralnim odnosima, za nekoliko mjeseci obilježava se 100 godina od kako je ispred Bijele kuće u Vašingtonu podignuta srpska zastava u čast našeg savezništva. Uspostavili smo dobre ekonomske odnose, naša trgovinska razmjena je na nivou od 560 miliona dolata, očekujemo da bude na još višem nivou kao i značajniji dolazak američkih investitora", kazao je Vučić.



On je dodao da je Džonson potvrdio američku podršku evropskom putu Srbije.



"Srbija se nalazi na evropskom putu ali ima i dobre i iskrene odnose sa Rusijom, Kinom i drugim prijateljskim zemljama. Srpsku politiku ne vodi niko drugi sem narod i građani Srbije koji biraju svoje rukovodstvo. Mislim da ta politika stoji na istim postulatima već godinama, da je do sada garantovala mir i stabilnost i da je to politika budućnosti", kazao je Vučić.



Džonson je kazao da svi u regionu moraju da gledaju u budućnost, da su strpljenje i fleksibilnost od suštinskog značaja i dodao da bilo kakav dogovor Beograda i Prištine mora biti pravedan za obje strane.



Naveo je da Srbija ima veliku važnost za svjetski mir i da su mir i prosperitet za sve ljude na Balkanu iskrena želja SAD.

