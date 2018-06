Vučić: Dok smo Vlada i ja snažni, teško je vršiti pritisak zbog Kosova

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u narednom periodu biti brojnih pritisaka na Srbiju zbog njene predstojeće odluke o Kosovu i Metohiji.



"Bićemo pod veliki pritiscima, a oni koji žele na različite načine da Srbiju slome pokušaće da to urade iznutra da bi oslabili našu pregovaračku poziciju i rekli - vidite šta smo sve u stanju da vam uradimo", kazao je Vučić novinarima poslije obilaska internata Vojne gimnazije u Beogradu.



Vučić je kazao da dok su on kao predsjednik države i Vlada Srbije snažni, teško je vršiti tako veliki uticaj na odluku o rješavanju kosovsko-metohijskog pitanja.



"Zato smo slušali priče da je Srbija sljedeća zemlja u kojoj će biti ubijen novinar, a već imamo pet zemalja u kojoj su ubijani i ranjeni novinari, a kod nas je najozbiljniji napad bio na Maru Dragović i Gordanu Uzelac od strane batinaša i secikesa iz Dveri i drugih organizacija. Ali to nikoga ne interesuje, a to je jedna u nizu laži da bi se smanjio ugled Srbije u svijetu", rekao je Vučić.

