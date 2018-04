Vučić: Hrvatski zvaničnici osim Grabar-Kitarović nisu osudili spaljivanje zastava Srbije...

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je incident sa gaženjem hrvatske zastave koji je u Skupštini Srbije tokom posjete delegacije Sabora Hrvatske izazvao lider radikala Vojislav Šešelj, veoma štetan za Srbiju i loša poruka koju šaljemo kao narod.

Gostujući na Radio-televiziji Srbije, Vučić je kazao da osuđuje svako paljenje ili gaženje zastave Hrvatske, ali i bilo koje druge suverene zemlje, navodeći da su to "neoprostive stvari".

"Postavlja se pitanje zašto se to dogodilo - na koje ja nemam odgovor. Naše je da osudimo i u tome se razlikujemo od hrvatskih zvaničnika koji, osim predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ništa nisu osudili, od spaljivanja zastava Srbije do toga da su me nazivali četnikom tokom moje posjete Zagrebu", kazao je Vučić.

On je kazao da "strašno" žali zbog odluke Andreja Plenkovića da povuče posjetu delegacije Sabora, ali je i dodao da je Šešelj pravio incidente u Skupštini Srbije tokom obraćanja visoke predstavnice EU Federike Mogerini, a da ona nije napustila, ni parlament, a kamoli Srbiju.

"Nećemo nikome sa strane dozvoliti da ugrozi naše goste, ali kako da reagujete kada su poslanici u pitanju. Da li smo mi loše primili Jandrokovića", upitao je predsjednik Srbije.

Po njegovim riječima, posljedice tog incidenta osjetiće 186.000 Srba koji danas žive u Hrvatskoj.

"Oni će se večeras osjećati lošije, a zbog toga će proći nezapaženo i to što najavljuju da će u Dvoru na Uni podići spomenik Alojzju Stepincu, pravosnažno osuđenom za zločine nad Srbima. To će biti bačeno u zasjenak zbog naših gluposti koje smo ovdje učinili", kazao je Vučić.

On je naveo i da je Srbija prećutala što u desetak gradova u Hrvatskoj ulice nose ime ustaškog ministra Mila Budaka i što je hrvatski Sabor u zakon ubacio da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku od 1991. do 1995. godine.

Komentarišući najave mitinga SRS i kontra-mitinga u Hrtkovcima 6. maja, Vučić je kazao da država neće dozvoliti bilo kakvo nasilje.

"Uradili smo mnogo za Hrvate u Srbiji, oni su naši građani i treba da se osjećaju bezbjedno i sigurno. Dali smo 600.000 eura za kuću bana Jelačića, ubacićemo više Hrvata u policiju. I onda se dogodi ovako nešto što vam naruši ugled i imidž, ali šta da radite", kazao je Vučić.

