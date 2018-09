Vučić: Idem na Kosovo, ne prekidamo dijalog sa Prištinom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sjutra ići na Kosovo i Metohiju i da će svoju posjetu početi obilaskom Gazivoda, piše B92.

"Prethodnih nekoliko dana bili su teški i za naš narod na KiM i za nas koji ih predstavljamo. Sve je krenulo teškim, neprimjerenim pritiskom na poslanike Srpske liste, a zatim i na rukovodstvo Srbije da se podrži Fatmir Ljimaj. Smatrali smo da je to demokratsko pitanje o kojem naš narod treba da odluči. Dovoljno je da podsjetim kakav dosije ima Fatmir Ljimaj. Ćutali smo, nijesmo pravili buku. Pritisci su bili toliko veliki da sam se i ja zapanjio ", rekao je Vučić prilikom obraćanja javnosti iz Predsjedništva Srbije.

"Blic" piše da je Vučić sjutra i u nedelju trebalo da boravi na Kosovu i Metohiji, ali je nakon prijetnji iz Prištine, kao i zabrane da obiđe jezero Gazivode, postojala mogućnost da do posjete ne dođe.

Ranije danas, Vučić je odlučio da u Briselu ne razgovara sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem.

Vučić je takođe naredio vojsci, a zatim zatražio od policije i BIA, da prekinu svaku komunikaciju sa kosovskom policijom, Kforom i bilo kojim albanskim i međunarodnim predstavnicima koji djeluju na teritoriji Kosova, a povodom njegove posjete.

Detalj sa sjevera Kosova Foto: Beta-AP

Kako je dodao, najviši kosovski zvaničnici prijetili su hapšenjima, maltretiranjem, a potom stigne i zabrana odlaska na Gazivode.



“Dobijem zabranu da posjetimo Gazivode, u pisanoj formi, što će reći “ako pođeš tamo proći ćeš kao Đurić”, to je za domaću javnost, a za evropsku je sve u redu. To je bio razlog zašto nisam mogao da razgovaram sa kosovskim predstavnicima, što ne znači da ćemo prekinuti dijalog. Moraćemo da nastavimo da razgovaramo jer je ključno da sačuvamo mir”, naveo je Vučić.



Kako kaže, njegova namjera je od početka bila da se ponaša odgovorno i ozbiljno i da se bori za rješenje problema, ali naglašava da će “proći mnogo vremena do dogovora”.



Dodao je da je na Gazivodama bio dva ili tri puta, ali i da će sutrašnju posjetu Kosovu i Metohiji početi upravo obilaskom Gazivoda i Ekološkog centra na jezeru.



"Obratiću se našem narodu, imaću buran i ispunjen dan, vjerovatno do ponoći možda i duže, ali želim da ljudi čuju istinu, možda im se sve i ne svidi, ali moje je da se borim. Imam i ličnu obavezu jer sam na KiM dobio najveću podršku, za mene je glasalo 80 odsto Srba", rekao je Vučić.



Kako je naveo, pokusasaće da se u "nemogućoj situaciji" izbori.



"I boriću se jer osjećam ogromnu odgovornost", poručio je Vučić.

