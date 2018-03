Vučić: Krivični postupak protiv onih koji su učestvovali u hapšenju Đurića, među njima i dvoje Srba

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će protiv članova "terorističke bande" koji su učestvovali u privođenju Marka Đurića i "batinanju Srba" biti pokrenuti krivični postupci zbog otmice.

Vučić je na konferenciji za medije istakao da ima povjerenja u nadležne organe i da će pustiti da tužilac za organizovani kriminal uradi svoj posao.

"Među onima koji su učestvovali u napadu na učesnike okruglog stola i privođenju Đurića bilo je i dvoje ljudi srpske nacionalnosti protiv kojih će takođe biti pokrenuti postupci", kazao je predsjednik Srbije nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Vučić je pozvao Srbe na sjeveru Kosova da budu mirni i spokojni jer "albanski teroristi i njihovi zapadni nalogodavci neće moći ništa da urade protiv njih".

"Onome ko misli da sa oružjem može da upada i krši Briselski sporazum, ugrožava mir i bezbjednost građana, Srbija to neće dopustiti", rekao je Vučić.

On je kazao i da će o nastavku Briselskog dijaloga odlučivati "hladne glave", dodao je da mora da se nastavi razgovor, ali da će biti promijenjene "polazne osnove".

Upitan o inicijativi Srpske liste da izađe iz Vlade Kosova, Vučić je kazao da i oni odluku o tome moraju donijeti "hladne glave".

"To je pitanje za njih, već večeras su ih zapadni ambasadori pozivali da to ne rade. Sami će donijeti odluku, bez pritisaka. Kakva će biti to je na njima, vjerujem da će razgovarati i sa mnom. Samo hladne glave da se donosi odluka", rekao je predsjednik Srbije.

Komentarišući to što je uhapšen Marko Đurić, a ne i generalni sekretar Nikola Selaković, Vučič je ocenio da to pokazuje da arbitražno Albanci sporovode svoje "banditske zakone".

"Zašto nisu uhapsili Selakovića, to je posebno licemjerje, zasto ga nisu uhapsili ako već poštuju zakone banditske države. Marko im se ne sviđa jer je protiv nezavisnosti Kosova i ne pada mu na pamet da je prihvati", rekao je Vučić.

On je pozvao narod sa Kosova i Metohije da "ostanu hladne glave i da sačuvaju mir i stabilnost".

"Današnji dan veoma težak, albanski teroristi su htjeli da pokažu da imaju moć za to i da za to imaju podršku zapadnih sila. Mi ćemo tiho umjeti da sačuvamo svoj narod. Narod na KiM mora da bude spokojan i miran jer Srbija nikome neće dozvoliti da naš narod na Kosovu bude protjeran sa svog ognjišta", kazao je Vučić.

Vučić je izjavio i da je incident koji se desio na Kosovu, "brutalna provokacija, čin bezumlja i najteži kriminalni akt koji su prištinske vlasti sprovele na Kosovu i Metohiji (KiM)".

Vučić je nakon održane sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost sazvanog zbog hapšenja direktora Kancelarije Vlade Srbije za KiM Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici, kazao da je ta akcija prištinske vlasti očigledno podržana od pojedinih zemalja.

On je u obraćanju javnosti istakao da je Srbija ispoštovala sve procedure, kao i da su nadležne institucije Kosova obaviještene na vrijeme o posjeti Marka Đurića kao i Nikole Selakovića.

"Meni je kao predsjedniku potrebno da 72 časa unaprijed obavijestim da dolazim na Kosovo i Metohiju, a za Marka kao glavnog pregvarača je potrebno 24 časa", kazao je predsjednik Srbije.

On je istakao da zvaničnici Srbije od Kosova ne traže "dozvolu za ulazak, već ih obavještavaju o dolasku na KiM".

"Đurić je u skladu sa sporazumima koje smo potpisali sa Prištinom tri puta prije vremena uputio obavještenje o svom dolasku na Kosovo i Metohiju, a odgovor nije stigao", kazao je Vučić i dodao da je odgovor stigao tek poslije trećeg puta odnosno pred ponoć.

Prema njegovim riječima, pred ponoć, 25. marta je stigao odgovor Prištine da "zato što nije na vrijeme podnijeto, oni nisu u stanju da pozitivno da odgovore na zahtjev".

"Ovo nije zahtjev nego obavještenje, nema šta ti da odgovaraš pozivitno ili negativno, plus lažu da nije na vrijeme", rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da Albanci nemaju namjeru da formiraju Zajednicu srpskih opština (ZSO).

"Albanci lažu o Zajednici srpskih opština, lažu i oni koji ih podržavaju. Oni nemaju taj plan, nego da to bude nevladina organizacija, da to mora da bude u skladu s njihovim ustavom", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nije slučajno što su kosovski zvaničnici baš danas počeli da govore o osnivanju ZSO.

Prema njegovim riječima na ZSO će se "čekati godinama".

"Njima to ne pada na pamet, a ni onima koji ih podržavaju i danas ćute", izjavio je Vučić.

