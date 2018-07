Vučić: Ne vidim razloge za prijevremene izbore

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne vidi razloge za prijevremene izbore, ali je dodao da u slučaju da "ogroman" broj predstavnika opozicije insistira na tome, ne bi sasvim isključio mogućnost da im izađe u susret.

Komentarišući najave o formiranju opozicionog saveza u Srbiji i tvrdnje predstavnika opozicije da će vanredni izbori biti održani u martu, Vučić je kazao da će uskoro biti održani lokalni izbori u Majdanpeku i da je to prilika "desničarskom ili tajkunskom savezu sa primesama fašizma da odnese ubjedljivu pobjedu".



"Oni uvijek znaju kada su izbori, za njih su oni laki, tako je to za one koji gube a za nas su uvijek teški. Ako dobiju narodno povjerenje, mi to nećemo gaziti, glas naroda je najvažniji", kazao je Vučić novinarima poslije obilaska radova na rekonstrukciji beogradskog Urgentnog centra.

