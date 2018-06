Vučić: Nestali novinar je pronađen, dobro je

Nestali novinar Stefan Cvetković je pronađen i dobro je, saopštio je na konferenciji za medije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, piše B92.

Kako je rekao predsjednik, ponosan je na srpske bezbjednosne snage, ali da Cvetković ima mnogo toga da objasni.

“Čestitam svim pripadnicima policije, niko od nas gotovo da nije spavao. Šta se sve dogodilo, imaćete dovoljno vremena da čujete. Odmah smo posumnjali u onu verziju koja se pojavila u mnogim medijima. Mi smo posumnjali jer nikakvih tragova borbe nije bilo. Takođe smo vidjeli da je ostavljen sat koji je plastični, mnogo jeftiniji od sata koji je Cvetković nosio nekoliko dana ranije. Nikavih tragova borbe, kočenja nema. Psi tragači nijesu nanjušili krv, žandarmi i ronioci nijesu našli ništa“, dodao je Vučić.

On je naveo da je Cvetković nađen u prijepodnevnim satima u širem reonu Bele Crkve.

“U vrlo dobrom je stanju. On je iznio neke svoje tvrdnje. Da li su istinite ili ne, naši bezbjednosni organi sumnjaju u te tvrdnje, ali mi ćemo posmatrati kao da je istina to što je rekao“, naveo je on.

