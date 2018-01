Vučić: Nisam optimista u pogledu Briselskog sporazuma

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nije optimista u pogledu Briselskog sporazuma, ali da Srbija mora da se nada i da čini sve da se postigne neki dogovor, iako to neće biti lako.

"Što god postignemo, i da budemo na kraju i jedni i drugi nezadovljni, a što bi značilo da i jedni i drugi budemo pomalo zadovoljni, opet neće biti dobro", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja Srba koji su došli u Laplje Selo da bi sa njim razgovarali.

Vučić je podsjetio da je i 2013. godine bio na Kosovu kada su mnogi bili protiv Briselskog sporazuma, i da je onda govorio da će Beograd na kraju insistirati na tom sporazumu.

"Govorio sam da ćemo mi insistirati na Briselskom sporazumu, dok drugi bježe od njega, isto je kao sa Dejtonom", rekao je Vučić i dodao da je "na nama da svoju Srbiju ojačamo i gledamo da što više pomognemo".

Vučić je rekao da zato srpski narod mora da radi i da pokuša da se ponaša kao što su to radili Albanci od formiranja treće Prizrenske lige do 90-ih pa nadalje.

Predsjednik Srbije je rekao da mu je drago što večeras vidi ljude koji su črvrsti, hrabri i razumiju da je budućnost u poslu, školovanju.

"Za mene je ključno pitanje da li možemo kada ste sve to izdržali, koliko ste problema imali, da slobodo govorite ovdje, da ste došli kada znate da njihove službe sve prate, da ste opstali", rekao je Vučić, koji je ocijenio da je na razgovor sa njim došlo oko 3.000 Srba i dodao da je spreman da i do ponoći sa njima razgovara.

Predsjednik je izrazio zadovoljstvo što danas Banjska i Gračanica sijaju, što se vidi da je nešto urađeno na ponos svih.

Vučić je na komentar jednog od Srba, koji je primijetio da policija ne rješava krađe traktora, krava, obijanja ambulanti, rekao da zna za problem i da je potrebno da u srpskim sredinama postoji više srpskih policajaca.

"Od 8.800 pripadnika Kosovske policije 1.400 je Srba. Kažu nam to je više od 10 odsto. Za nas je problem što u, na primer, Goraždevcu moramo da imamo više od jednog policajca. Probaćemo da razgovaramo o tome, nama nije problem da to platimo, da imate vise policajaca, boriću se i pokušavati", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je još jednom tokom razgovora koji je počeo nešto poslije 18 sati, pozvao sve kosovske Srbe da ukoliko znaju da može nešto da se uradi, da se pomogne, a da to nije bačen novac, to i kažu.

Vučić je ranije večeras u Lapljem Selu izjavio da Srbima na Kosovu da bi uspjeli nije potrebna istovjetnost u političkom razmišljanju, već jedinstvo u stavu prema Srbiji i ostanku i opstanku, a da će Srbija učiniti sve da im pomogne.

Vučić je u razgovoru sa kosovskim Srbima rekao da mora još mnogo toga da se uradi da bi u budućnost moglo da se gleda sa većom sigurnošću i uvjerenošću i da bi djeca mogla da žive bolje.

On je od građana zatražio da budu otvoreni i kažu šta treba da se učini i ocijenio da može sve brzo da se riješi.

"Moramo da budemo jedinstveni da bismo uspjeli. Ne treba nam istovjetnost u političkom razmišljanju već u stavu prema Srbiji i opstanku i ostanku", rekao je Vučić u Lapljem Selu, gdje se okupilo oko 2.000 Srba sa centralnog Kosova, iz Srbice, Orahovca, Istoka, Štrpca, Lipljana, Gore i drugih kosovskih opština.

Nakon što su mu građani ukazali na problem iseljavanja srpskog življa, predsjednik Srbije je rekao da je boraveći danas na Kosovu razgovarao i o tom problemu, te da država preduzima mjere da to spriječi.

"Iseljavanje. Nije to za nas novost. I sa (vladikom Raško-prizrenskim) Teodosijem razgovarali smo kako da ne gubimo svoju zemlju. To je počelo 50-ih‚ 60-ih, 70-ih godina. Država nije uvijek najpametnije postupala", rekao je Vućić, dodajući da misli da je država sada pronašla određena rješenja tamo gdje je to pitanje "najproblematičnije".

On je precizirao da je država zajedno sa crkvom spremna da pronađe određene fondove kako bi sačuvala ljude tamo gdje žive.

"Bez ljudi nema ništa i treba da vidimo šta od zemlje možemo da sačuvamo. Sada gubimo manje nego prije", rekao je Vučić, navodeći da se taj odliv stanovništva sada, za razliku od nekadašnje geometrijske, mjeri aritmetičkom progresijom.

Vučić je pozvao kosovske Srbe da reaguju ako vide da neko želi da proda nešto od strateške važnosti, kako bi država našla način da to otkupi.

Okupljeni građani upoznali su predsjednika Srbije sa konkretnim problemima koje u različitim djelovima Kosova imaju sa obrazovanjem, liječenjem, infrastrukturom, loklanim prevozom, prilikom zapošljavanja, sa imovinskim i drugim teškoćama, a Vučić je obećao da će država Srbija pomoći koliko je to u njenoj mogućnosti.

Prema počiniocima i nalogodavcima ubistva Ivanovića nikakve milosti neće biti

Vučić je ranije danas u Kosovskoj Mitrovici ocijenio da je najviši interes Srba mir i da im je u ovom trenutku to najpotrebnije.

"Mislim da je najviši interes Srba mir i opstanak i ostanak na vašim ognjištima i da imate budućnost za svoju djecu. Nemate drugu kuću i ne želimo da ovo ikada napustite, to je interes države Srbije", rekao je Vučić poslije razgovora sa predstavnicima političkih stranaka, građanima i privrednicima na Tehnološkom fakultetu.

Foto: Betaphoto

Govoreći o ubistvu lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, Vučić je kazao da razrješenje tog zločina smatra ključnim za nestanak straha kod ljudi i izgradnju drugačijeg pogleda na budućnost.

"Prištinske institucije sada imaju priliku da pokažu šta će da učine. Čije god da je ime ubice i nalogodavca, srpsko, albansko ili stranca, prema počiniocima i nalogodavcima nikakve milosti neće biti", kazao je predsjednik Srbije.

Na zahtjev nekih od okupljenih da se Srbima na sjeveru obezbijedi oružje, Vučić je rekao da je takvih zahtjeva bilo i na sastanku koji je održan iza zatvorenih vrata.

"Moj odgovor je bio da će Srbija da pomogne u davanju novca za vrtiće, škole, zdravstvene ustanove. Molimo vas da nas pustite da ne koristimo oružje, bolje je da ja razgovaram sa Tačijem ili Haradinajem milion puta nego da jedan metak bude ispaljen bilo gdje", rekao je predsjednik Srbije.

Navodeći da je na razgovor pozvao predstavnike svih političkih partija a ne samo vlasti, Vučić je izrazio zahvalnost što su se odazvali svi koji kako je kazao, odlučuju na sjeveru Kosova i Metohije.

"Sastanak je trajao tri sata, vodili smo teške razgovore o sprovođenju Briselskog sporazuma, oko poštovanja rezolucije 1244, izgradnji puteva ali i o uspostavljanju većeg jedinstva i povjerenja ne samo na sjeveru Kosova već svuda. Svi su o svemu govorili otvoreno, dobro smo se razumjeli iako nismo morali u svemu da se saglasimo", kazao je Vučić.

On je naveo da su učesnici sastanka u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice najčešće pominjali strah od eventualnog upada iz južnog albanskog dijela grada.

"Siguran sam da niko ne pomišlja i da mu neće pasti na pamet da sklanja Srbe sa njihovih ognjišta", kazao je Vučić dodajući da će Srbija voditi takvu politiku da može da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji.

Srbi moraju da ostanu i opstanu na Kosovu

Vučić je ranije danas u Banjskoj na Kosovu rekao da će Beograd i Priština razmjenjivati informacije o ubistvu lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, iako je Srbija tražila da učestvuje u istrazi a kosovske vlasti to nisu odobrile.

Vučić i episkop raško-prizrenski Teodosije Foto: screenshot (YouTube)

"Mi ćemo razmjenjivati informacije. Ali ćemo da sačekamo ne priče za novine, već konačne rezultate istrage, ako se to ne desi onda će nam mnoge stvatri biti jasnije", rekao je Vučić u manastiru Banjska.

On je u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice položio vijenac na mjesto ubistva Ivanovića.

Vučić je rekao da ima tri poruke za Srbe, prva je da moraju da opstanu i ostanu na Kosovu, druga da je došao da razgovaraju o tome ko može da im garantuje bezbjednost i treća da vlast Srbije mora da se obračuna sa kriminalom i korupciji u sopstvenim redovima.

"Srbi moraju da ostanu i opstanu na svojim ognjištima, a država Srbije je pomagala i pomagaće više u budućnosti. Došao sam da razgovaram o bezbjednosti Srba, o tome koji organi su tu da im tu bezbjednost garantuiju", rekao je Vučić.

On je rekao da je došao i da poruči Albancima da nerijetko imaju različite interese sa Srbima, ali i da će Srbija dati sve od sebe da sačuva mir.

"Da višedecenijske i viševekovne razmirice riješimo, da obezbijedimo trajnost tog mira i sigurnost za svaku srpsku i svaku albansku porodicu", rekao je Vučić.

