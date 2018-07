Vučić optužio bivšu vlast: Neodgovorni ljudi su pustili Crnu Goru da ode 2006. godine

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić optužio je danas bivšu vlast u toj zemlji da je "pustila Crnu Goru da ode" 2006. godine.

"Da li je Vučić ili bilo ko od njih uništio SRJ i pustio Crnu Goru da ode", upitao je predsjednik Srbije.

On je kazao da se ljudi iz Srbije, koji su dozvolili da uoči referenduma o crnogorskoj nezavisnosti 2006. godine "izgube kampanju u zemlji sa 30 odsto Srba i 60 odsto građana koji govore srpski", ne mogu nazvati drugačije nego "neodgovornim".

"Poslije toga nijedne riječi nije bilo što je Crna Gora otišla", rekao je Vučić.

Vučić je upitao lidera Narodne stranke i bivšeg ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića "što se nije sjetio da srbuje 2006. godine", u vrijeme proglašenja nezavisnosti Crne Gore, kao i ko je bio na vlasti 2008. godine kada je Kosovo proglasilo nezavisnost.

"Otjerali su UN i rekli da je Evropa dobrodošla da pregovara s nama, iako su 23 od 28 članica priznale nezavisnost Kosova. Samo smo mi u cijelom svijetu uputili ono kretensko pitanje Međunarodom sudu pravde i time dali legitimizaciju i pečat kosovskoj nezavisnosti", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je danas zapitao zašto vlast do 2012. godine nije prihvatala Rezoluciju SB UN 1244.

Lider SNS je istakao da ”bivša vlast to uporno traži od sadašnje” i tako reagovao na stav Jeremića da se rješenje za Kosovo mora tražiti samo u skladu sa Ustavom Srbije i Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN 1244.

"Jesam li ja prihvatio premještanje pregovora iz UN u Brisel, da li je neko drugi rekao da je Euleks dobrodošao da radi taj posao, a ne UN? Ko je to uradio, ja ili Jeremić, Đilas i Tadić? Da li je neko smio da ih pita šta piše u toj rezoluciji, a nigdje ne piše Srbija, već samo Savezna republika Jugoslavija. Pitanje Kosova je suviše ozbiljno i uvijek najneodgovorniji prvi reaguju. Drže mi predavanja oni koji su postavljali granicu na Jarinju i Brnjaku, koji su nam sve uništili i zemlju doveli do bankrotstva. Kažite narodu istinu da treba da budemo taoci jednog problema. Ako Srbi vole prevare, ako vole nešto upakovano u mašnicu, neka izvole", kazao je Vučić.

On je dodao da će građani za sedam-osam dana čuti zašto su kako je rekao, Jeremiću date pare iz ambasada pojedinih arapskih zemalja.

"Znamo to od ranije, ali čekamo da to sam objavi. Gdje god da mu se postavi to pitanje, sve može, ali odgovora na njega nema", kazao je Vučić.

