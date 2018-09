Vučić se izvinio zbog netačne izjave da u SAD na svakih deset sekundi pogine jedan perač prozora

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se danas građanima zbog netačne izjave da u Sjedinjenim Američkim Državama svakih deset sekundi pogine jedan perač prozora navodeći da je bio umoran, da nije razmislio o vjerodostojnosti tog podatka i da nije imao loše namjere.

On je na konferenciji za novinare poslije sastanka sa potpredsednikom Indije Venkai Naiduom rekao da je taj podatak dobio od savjetnika, ali da su u pitanju podaci uzeti sa nekog šaljivog sajta, a da je bio umoran i da nije razmislio te da je "ispao glup".



"Želim da se izvinim građanima, ja sam sinoć na konferenciji za novinare govorio o nesrećama u građevinskom sektoru koji se dešavaju svijetu i rekao kako na svakih deset sekundi ginu perači prozora u Americi, a to je podatak uzet sa nekog šaljivog sajta. Nijesu krivi moji savjetnici, da sam malo razmislio i da nisam bio umoran shvatio bih odmah", rekao je Vučić i dodao da je normalno griješiti.

On je za svoj tim rekao da je najbolji i da želi da ih pohvali jer mu je uvijek donosio pobjede i da će to činitii u budućnosti.



"To što sam ja ispao glup i što je to bila glupost šta da radim, bez loše namjere je bilo", istakao je Vučić.

On je juče povodom pogibije dvojice radnika na gradilištu "Beograda na vodi" rekao da u SAD na svakih deset sekundi pogine jedan perač prozora.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)