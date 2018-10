Vučić: Spreman sam da razgovaram sa Albancima ali nisam optimista oko dogovora

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je i dalje spreman da razgovara sa predstavnicima kosovskih Albanaca o rješavanju kosovskog problema ali da mu se čini je šansa za pozitivan ishod manja nego ranije.

Na pitanje novinare šta je konkretno mislio kada je predlagao razgraničenje i da li bi to značilo da Srbija zadrži sjever Kosova a Kosovo dobije tri opštine na jugu centralne Srbije, Vučić je rekao da je želio da se utvrdi granica između Srba i Albanaca, za koju sada niko ne zna gde je, jer se razlikuje šta o tome misle Rusija i Amerika, Kina i Njemačka, Srbi i Albanci.

"Niko u svijetu ne zna gdje su granice i ja sam smatrao da je važno da zarad budućnosti to saznamo, da imamo mir i stabilnost sa Albancima za narednih 100 ili 200 godina. Nisam uspio, jer građani smatraju da je bolje da smo ni na nebu ni na zemlji. Ja mislim da je to pogrešno, ali je moje da poštujem volju naroda", rekao je Vučić.

On je rekao da je, uprkos svemu, voljan da nastavi razgovore sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, pa i u Parizu 11. novembra, ali da mu je malo čudno šta će Tači da radi tamo, s obzirom da se radi o obilježavanju završetka Prvog svjetskog rata i da u svečanosti učestvuju sile pobjednice i učesnici tog sukoba.

Vučić je rekao da mu smetaju pojedini glasovi iz međunarodne zajednice koje se protive promjeni granica i tvrde da se time otvara Pandorina kutija.

"Kažu da su protiv granica a niko ne zna gdje su. Osim ako su za njih granice sadašnje granice nezavisnog Kosova? A ja im kažem: 'Evo, mi nikada nećemo da priznamo granice nezavisnog Kosova'. I šta ćemo sad? Oni kažu da ćemo tako otvoriti Pandorinu kutiju. A oni su to uradili 2008. godine sa Kosovom, ili 2006. godine i prije toga 90-ih godina. I na to nema odgovora", rekao je on.

Ponovio je da će uvijek razgovarati sa svima i truditi se da omogući dogovor, ali da mu ne izgleda da će to biti moguće za tri dana ili tri mjeseca.

Komentarišući tvrdnje patrijarha Irineja da se za Kosovo bori kao lav, Vučić je zahvalio na tim riječima i dodao da su one veoma lijepe ali i da obavezuju.

"Boriću se za interese naroda na Kosovu i Metohiji svim srcem i snagom, kao i do sada. Da li će to uvijek biti u saglasju sa nekim ljudima koji bi da sanjaju nemoguće snove, ne mogu da znam, ali ću se boriti za interese našeg naroda", rekao je on.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)