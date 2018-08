Vučić: Srbi i Albanci da kažu treba li nam mir ili dalje ubijanje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je rješenje problema Kosova i Metohije neophodno što prije i da je potrebno izjašnjavanje i Srba i Albanaca o tome da li nam je potreban mir ili i dalje ubijanje za teritoriju.



"Moj stav je potpuno jasan i nedvosmilen rješenje problema nam je neophodno što prije. Pod jedan zato što nam je potreban dugotrajan mir između Srba i Albanaca, rješenje koje bi značilo stvaranje neke vrste sigurnost bezbjednosti za naše građane", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.



Kako je dodao, kada se postigne takva vrsta mira i dugoročne stabilnosti Srbija može potpuno da se posveti ekonomskom napretku zemlje i "nemamo otežavajuće faktore koji nam danas i čitav vijek stoje na rukama i nogama i leđima i vratu".



On je naveo da bi postizanjem dugotrajne stabilnosti poboljšali dolazak stranih investicija koje su dobre, ali bi imidž Srbije u svijetu bio dodatno popravljen i promijenjen.



Napomenuo je i da je demografska slika Srbije i Srba ako se ne riješi kosovski čvor takva da će Srbija imati za milion ljudi manje 2050. nego što bi imala ukoliko bi to pitanje riješili.



"Jer je to (rješavanje problema KiM) pitanje optimizma nacije i vjere u drugačiju budućnost", istakao je Vučić.



On je potom upitao: "Hoćemo li i dalje da se borimo za teritoriju i ubijamo i ko će da ima više djece da bismo krv vraćali ili ćemo da prekinemo to vrzino kolo i posmatramo stvari na drugačiji način u budućnosti".



Vučić je ponovio i da su daleko od komprimisa sa Prištinom, ali da su došli do priče o tome posle čega je uslijedila salva uvreda jer "malo njih želi kompromisno rješenje".



"Građani ne moraju da brinu, nikavih tajnih odluka neće biti budemo li se približili nekom rješenju u šta sumnjam jer dovoljno je da pogledate izjave Albanaca prethodnih dana", rekao je Vučić.

