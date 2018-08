Vučić: Zalažem se za razgraničenje sa Albancima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu.

"Ja se zalažem i to je moja politika, za ragraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, to je uvijek izvor potencijalnih sukoba", rekao je Vučić novinarima u Šidu.

On je dodao da ne može da govori o čemu pregovara sa kosovskim Albancima, jer bi tako otvorio karte Srbije u pregovorima.

Vučić je objasnio i da će sporazum Beograda i Prištine biti sveobuhvatan paket koji nije uprošćen i jednostavan kao što neki zamišljaju.

Vučić je negirao navode lidera Narodne stranke Vuka Jeremića da planira da za 4. novembar raspiše referendum o Kosovu zajedno sa vanrednim parlamentarnim izborima.

"Molim Vas zapamtite. Rekao je 4. novembar. Referendum o čemu? Izbori, kojim povodom? Što se njemu hoće ili se tada vraća iz Njujorka i Irske. Ili stižu opet pare iz neke ambasade.To je sve javio neko - CIA, BIA, MIA. Sve te gluposti slušate svaki dan od tih nesrećnika koji ne znaju šta će sa sobom", kazao je Vučić.

On je osudio Jeremićev tvit u kojem se navodi da je premijerka Srbije Ana Brnabić "kreatura koja se sticajem vanredno nesrećnih okolnosti našla na čelu Vlade Republike Srbije".

