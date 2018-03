Vulin: Bojim se na niko neće odgovarati za pogron Srba

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da se boji da niko neće odgovarati za pogrom Srba sa Kosovo i Metohije 2004. što, kako je rekao, znači da je pravda nedostižna za Srbe i da bi međunarodna zajednica trebalo da prizna "veliki neuspjeh i sramotu".



"Prošlo je 14 godina od progona Srba s Kosova i Metohije, kada je protnerano oko 4.000 Srba sa svojih ognjišta na koja se nikada ninesu vratili. Ubijeno je između 14 i 19 ljudi, spaljene su crkve i manastiri, uništeno je sve što se moglo uništiti, kolektivno pamćenje jednog naroda je oskrnavljeno, htjeli su da izbrišu tragove postojanja jednog naroda na Kosovu i Metohiji i za to niko nije odgovarao", kazao je Vulin, a prenijelo Ministarstvo odbrane.



Podsjetio je da je međunarodna zajednica 1999. godine na prostor Kosova i Metohije došla sa jasnim mandatom - da obezbijedi mir i pravdu za sve koji žive u južnoj srpskoj pokrajini.



"Nažalost, kao i većina Srba na Kosovu i Metohiji izgubili smo povjerenje u međunarodnu zajednicu i teško nam je da vjerujemo da će se stvari mijenjati na bolje", kazao je Vulin.



Upitan o protivljenju Rusije formiranju takozvane vojske Kosova, Vulin je rekao da takva vojska nema nikakvo opravdanje, navedeno je u saopštenju.



"Veoma sam zahvalan Rusiji na principijelnom stavu o formiranju takozvane Vojske Kosova, kao i uopšte odnosu Rusije prema Kosovu i Metohiji, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i podršci za sve naše spoljno političke prioritete", rekao je Vulin.



On je rekao da nijesu ni sve zemlje NATO za formiranje te vojske, nijesu za to ni sve zemlje EU razumijeju da formiranje nekakve ilegalne vojne organizacije na Kosovu i Metohiji može da ugrozi mir i stabilnost čitavog Balkana, navedeno je u saopštenju.

