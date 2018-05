Vulkanska lava na Havajima guta sve pred sobom

Havajsko Veliko ostrvo je pod uzbunom jer vulkan Kilauea ne prestaje da bljuje lavu. Osim toga, ovo područje pogodio je i niz zemljotresa, pa je više stotina ljudi evakuisano.

Dramatic video shows lava bursting from the ground near Hawaii's Kilauea volcano overnight. https://t.co/GzEDl6AnJv pic.twitter.com/GxiTrHg6rF