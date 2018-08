Zabrana abortusa ostaje: Argentinke izgubile bitku, ali ne i rat

Poslije 16 sati rasprave u Senatu Argentine: 38 je glasalo za ostanak zabrane abortusa, 31 protiv. Senat je odbio da ukine zabranu. Ali Veronika Markijaro smatra da se Argentina ipak promijenila. Sad je samo pitanje vremena.

Na kraju su trijumfovala vjerska uvjerenja i lična mišljenja nad konkretnim argumentima u pitanju zdravstvene zaštite. Ili je to možda bila i politička računica uoči izbora, povezana sa pritiskom crkve u domovini pape Franja. Argentinski Senat je u svakom slučaju većinom glasova protiv zakona koji bi osigurao legalan, siguran i besplatan prekid trudnoće, protiv garancije za sigurnost žena, protiv njihovog prava da same to odluče.

Jer tu se nije radilo tek o ukidanju krivične zabrane, nego o boljoj zdravstvenoj zaštiti i seksualnom obrazovanju. Po jednom ispitivanju organizacije Amnesti internešnal, u ovom trenutku je preko 60 odsto stanovništva Argentine za legalizaciju abortusa. Ali Senat te zahtjeve svojih građanki i građana nije htio slušati. On nije, kao što je od njega tražio zastupnik vladajuće stranke Luis Nijadenof, glasao „o realnosti", nego o moralnim konceptima.

Foto: Reuters

A realnost su, po službenim procjenama argentinskog ministarstva zdravlja, oko 350 hiljada ilegalnih prekida trudnoće, godinu za godinom. Među siromašnim i zapostavljenim ženama Argentine su ti ilegalni abortusi jedan od glavnih razloga smrti u doba trudnoće.

Propuštena prilika

Odluka je pala nakon javne rasprave koja je učinila da Argentina skoro izgleda kao „zrelo društvo". Tim riječima je predsjednik Makri pustio ovaj zakon u parlamentarni postupak, iako je poznato da je on lično protiv legalizacije. Na kraju, Argentina je zemlja koja je i u drugim pitanjima ličnih sloboda poput istopolnih zajednica ili polnog identiteta, mnogo dalje odmakla nego druge države u regionu. Tu se ukazala prilika da se Argentina još čvršće usidriti u moderno doba i dokaže da može držati korak sa drugim zemljama grupe G-20 kojom upravo Argentina trenutno predsjedava.

Foto: Reuters

U doba prošle vlade Kiršnerove su slični projekti propali već šest puta. Ali ovaj put je tu bila naizgled nezaustavljiva želja Argentinki da same dobiju pravo na prekid trudnoće i koje su tu borbu izvele na ulice sa zelenom maramom oko vrata. Rasprava je, kao i uvijek u Argentini, bila intenzivna i veoma emocionalna. Ali osim nekoliko neukusnih incidenata i agresivnih postupaka protiv predstavnika obje strane, ostala je tačno to što je trebalo da bude: argumentovana rasprava.

Promjena će doći

Vjerovatno će potrajati godinama dok opet ne dođe novi zakon o legalizaciji abortusa u oba doma parlamenta. Odnose snaga neće bitno promijeniti ni izbori koji će se u Argentini održati sljedeće godine. Ali Argentina se može odlučiti da učini isto što i Irska i pustiti građane da o tome odluče. U ovoj duboko katoličkoj i navodno izuzetno konzervativnoj zemlji zapravo postoji začuđujuće velika većina od oko dvije trećine građana koji se zalažu za legalizaciju.

Sve u svemu, Argentina je učinila korak naprijed. Javna i parlamentarna rasprava je obogatila zemlju, po tom pitanju su se čak stvorili savezi u Kongresu koji prelaze stranačke granice.

A na ulicama Argentine su tamošnje žene već izvojevale jednu pobjedu: one su postale otjelotvorenje promena. I one će se i dalje boriti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)