Zaharova: Priča o miješanju Kremlja u američke izbore počela s Trampom

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da je Vašington počeo da govori o miješanju Kremlja u američki izborni proces tek pošto je za predsjednika SAD izabran Donald Tramp.



Ona je tako reagovala na jučerašnju izjavu direktora američke obavještajne službe CIA Majka Pompea koji je za CBS rekao da su se Rusija i druge zemlje miješale u predsjedničke izbore u SAD, i dodao da Moskva to čini "decenijama", prenosi Tass.



"Najbolji dokaz da je to potpuna laž je to što tokom svih tih 'decenija' američke specijalne službe i zvaničnici nisu dali nijednu sličnu izjavu niti su pitali Rusiju za to", navela je Zaharova na Fejsbuku.



Dodala je da o toj temi nije bilo "ni jedne jedine priče, filma ili govora dok američki izborni sistem nije proizveo predsjednika Trampa".



"Upravo tada je sve to i počelo - neosnovane optužbe, traženja spoljnog neprijatelja i kukanja o ruci Kremlja", napisala je Zaharova.



Rusija negira konstantne optužbe američkih zvaničnika o mešanju u presjedničke izbore 2016. godine na kojima je Tramp postao predsjednik.

