Zakerberg pred Kongresom: Moja je greška, žao mi je

Osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg svjedočio je pred američkim Kongresom zbog skandala oko podataka miliona korisnika koji su završili u rukama “Kembridž analitike“.

Kako je rekao pred Kongresom, njegova misija od početka bila je povezivanje ljudi i “približavanje svijeta“, prenose agencije.

“Oglašivači i progameri nikada neće biti prioritet sve dok ja vodim Fejsbuk. Počeo sam sa Fejsbukom kad sam studirao, od tada smo prošli mnogo toga. Sada služimo više od dvije milijarde ljudi u svetu i svakog dana ljudi koriste naš servis kako bi se povezali sa ljudima koji su im važni. Duboko vjerujem u ono što radimo“, rekao je on.



Kako je dodao, važno je reći ljudima kako će njihove informacijema budu iskorišćene.



“To je moja greška i žao mi je. Ja sam započeo Fejsbuk, ja sam ga vodio, i ja sam odgovoran za ono što se dogodilo“, rekao je Zakerberg.

U uvodnoj riječi pred Kongresom, gdje svjedoči o skandalu sa firmom za analizu podataka "Kembridž analitika", kada su procurjeli podaci više od 50 miliona korisnika društvene mreže Fejsbuk, Zakerberg je kazao da je sada jasno da nijesu uradili dovoljno da spriječe da se ovakve stvari koriste i u loše svrhe.



"Mislim i na lažne vijesti, spoljno miješanje u izbore i govor mržnje. Nijesmo dovoljno široko gledali na našu odgovorost i to je bila velika greška. To je bila moja greška i žao mi je", rekao je Zakerberg, prenosi CNN.



Upitan o tome šta Fejsbuk radi da spriječi strano mešanje u izbore, Zakerberg je rekao da mu je to jedan od "najviših prioriteta".



"Jedna od najvećih grešaka je to što nijesmo na vrijeme identifikovali ruske operacije 2016. godine", kaže Zakerberg.

Foto: Reuters

Senatori su Zakerbergu postavili pitanja o tome kako Fejsbuk funkcioniše, a senator Misisipija Rodžer Viker upitao je da li je istina da ova mreža može da prati pregledavanje interneta čak i nakon što se osoba odjavi sa društvene mreže.



Zakerberg je priznao da Fejsbuk zaista prati “kolačiće“, jednostavne tekstualne datoteke.



Senator Dik Durbin započeo je svoje ispitivanje pitanjem: “Da li bi vama bilo ugofno da sa nama podijelite ime hotela u kom ste bili sinoć?“



“Ne“, odgovorio je Zakerberg.



Isti odgovor dao je i na pitanje da li bi podijelio poruku koju je poslao nekome prošle nedjelje i naglasio kako Fejsbuk nudi opciju biranja da osoba odluči sama da li nešto želi da podijeli sa drugima ili ne.

Foto: Reuters

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)