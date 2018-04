Zakucao se kombijem u pješake u Torontu: Povrijeđeno najmanje osam osoba

Najmanje osam osoba je povrijeđeno kada se kombi zakucao u pješake u Torontu u Kanadi, saopštila je tamošnja policija, a prenosi Rojters.

Kako je navedeno, povrijeđeno je oko osam ili deset osoba, a težina njihovih povreda nije poznata.

Video of the possible suspect being arrested by police in Toronto. pic.twitter.com/n6X3ObVjwE