Zašto je pismo Kim Džong Una Trampu toliko veliko?

Izaslanik sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una lično je juče uručio njegovo pismo američkom predsjedniku Donaldu Trampu, čija sadržina nije poznata.

Mediji pokušavaju da odgonentnu zašto je ono stavljeno u neobično veliku kovertu, prenosi Tanjug.

Fotografija Trampa kako drži poveće pismo u društvu Kim Jong-čola, najvišeg sjevernokorejskog zvaničnika koji je u posljednjih 18 godina posjetio Bijelu kuću, brzo se proširila društvenim mrežama koje su preplavile teorije o tome što se nalazi u pismu i šale zbog njegove veličine.

This is literally the letter Kim Jong Un had delivered to Trump today.



Notice anything?



Yep it makes Trump's hands look even smaller.



If you think this was not planned, think again. pic.twitter.com/24PA5z20Bt