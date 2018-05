Zemljotres aktivirao Vulkan na Havajima: Deset hiljada ljudi pozvano na evakuaciju

Desetak hiljada stanovnika Havaja pozvano je na evakuaciju u četvrtak nakon erupcije vulkana Kilauea na havajskom Velikom ostrvu, do koje je došlo nakon nedavnog niza potresa.

Stanovnici Pune pozvani su na evakuaciju nakon što je vulkan počeo izbacivati paru i lavu 40 metara u visinu, objavila je lokalna civilna zaštita, a lokalni zvaničnik ističe da približno 10.000 osoba živi u zoni opasnosti.

Drone video from above the lava outbreak in Leilani Estates on Hawaii Island shows roads, homes near the path of destruction. MORE: https://t.co/ji6WuCmylO pic.twitter.com/q41ZyD8hix