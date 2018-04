Zemljotres magnitude 4,7 pogodio centralnu Italiju

Zemljotres magnitude 4,7 pogodio je centralnu Italiju blizu mjesta Mačerata gde je bio niz snažnih zemljotresa 2016. godine.

Nije prijavljeno da ima poginulih i povrijeđenih.

Gradonačelnici pogođenih gradova rekli su da ima štete i da se procjenjuju posljedice. Škole u mnogim gradovima su zatvorene, a zaustavljen je i željeznički saobraćaj.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.7 in Central Italy 40 min ago pic.twitter.com/8c0ogHX65h