Zima je stigla, gradovi na Balkanu se guše u smogu, među najzagađenijima Pljevlja

Dolaskom zime, gradovi na zapadnom Balkanu guše se u smogu uslijed izduvnih gasova uglavnom iz starih automobila i i hiljada dimnjaka, a jedini koji zadovoljno trljaju ruke su prodavači pročišćivača vazduha, piše agencija AFP.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), na listi 10 najzagađenijih gradova u Evropi pet je na Balkanu, a riječ je o Tuzli (BiH), Pljevljima (Crna Gora) i Skoplju, Tetovu i Bitoli (Makedonija).

WHO upozorava da se time nanosi ogromna šteta ekonomiji i ljudima. Prema studiji WHO iz 2016. procjenjuje se da je 2010. zagađenje vazduha bilo uzrok smrti više od 37.000 ljudi na zapadnom Balkanu koji broji 23 miliona stanovnika. To je, u odnosu na broj stanovnika, šest puta više nego u Francuskoj, ali od tada nisu preduzete nikakve mjere za suzbijanje atmosferskog zagađenja.

Među jako zagađenima je i Sarajevo, grad koji tokom zime bude potpuno sakriven ispod gustog smoga iz kojeg jedino izvire televizijski repetitor na brdu Hum. Svaki dan u Sarajevu saobraća oko 150.000 automobila koji su prosječno stari 18 godina. Zagađenju doprinosi i masovno grijanje na ugalj i drva te se u Sarajevu u vazduh ispušta dim iz hiljada dimnjaka, prenosi agencija Hina.

U Sarajevu, gradu sa 340.000 stanovnika u kojem je gradski prevoz "u jadnom stanju", početkom decembra je izmjerena prosječna prisutnost lebdećih čestica u vazduhu u iznosu od 320ug/m3, a u nekim dijelovima grada premašivala je 400ug/m3.

Ujedinjene nacije su u dokumentu iz januara 2018. navele da se u BiH usljed zagađenja vazduha "svake godine izgubi 44.000 godina života".

Takođe, cijena koja se plaća zbog izgubljenih dana na poslu i školi i zdravstvenih i ostalih troškova iznosi više od 21,5 odsto BDP-a.

Problem zagađenja vazduha muči i stanovnike Skoplja.

"Pročišćivači vazduha se prodaju kao da se dijele slatkiši. Ljudi prazne svoje novčanike da bi barem kod kuće mogli da udišu čisti vazduh", kazao je prodavač u Skoplju.

Učiteljica Vesna Delevska tvrdi da je u Skoplju stanje "neizdrživo". Prema njenim riječima, nikada nije bilo tako puno bolesne djece koja stalno kašlju.

Makedonski ministar zdravstva je objavio da će se za hronične bolesnike podijeliti 43.000 maski.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)