Asanž obrisao Fejsbuk nalog: "Zakerberg je megalomanijak i zove vas glupacima"

Osnivač „Vikiliksa“ Džulijan Asanž objavio je na Tviteru da je obrisao svoj nalog na Fejsbuku, uz napomenu da je Mark Zakerberg „megalomanijak koji svoje korisnike naziva glupacima“, piše Tanjug.

„Upravo sam obrisao svoj nalog na Fejsbuku. Zapravo ga nikada nisam ni imao. Prijatelji ne ubacuju svoje prijatelje u ogromnu bazu obavještajnih podataka, koju kontroliše megalomanijak koji naziva skoje korisnike 'glupacima'“, napisao je Asanž na Tviteru, a u prilogu je ostavio fotografiju internet prepiske Zakerberga i neimenovanog prijatelja.

U razgovoru sa tim prijateljem Zakerberg kaže da može da mu obezbijedi više od 4.000 mejlova, fotografija i adresa bilo koje osobe sa Harvarda, ukoliko mu ikada bude zatrebalo.

I have deleted my Facebook. In fact, I never had one. Friends don't put their friends into a giant intelligence database controlled by a megalomaniac who calls his users "dumb fucks" for trusting him. pic.twitter.com/4KaUwRSLMm

Na prijateljevo pitanje kako je uspio da nabavi sve to, Zakerberg mu je odgovorio da su mu to ljudi jednostavno dostavili.

„Nemam pojma zašto. Oni mi 'vjeruju'. Glupaci“, napisao je Zakerberg u prepisci koja datira iz 2004. godine.

Maja 2010. godine u tadašnjem Silikon Veli insajderu (danas Biznis insajder) Zakerberg priznaje da je do prepiske zaista došlo, naglasivši, međutim, da je odrastao i da se promijenio.

What to see what Facebook has on you (at a minimum)?



1. Goto https://t.co/UFPfcZwJw7

2. Click "Download a copy of your Facebook data"

3. Wait for automatic email from Facebook

4. Download the ZIP file link in the email

5. Extract it and open 'html/index.htm'