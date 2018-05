BMW X2: Unikat u X porodici

Svaki treći prodati BMW u svijetu nosi oznaku X, što je podstaklo bavarskog proizvođača da proširi ovu porodicu SUV automobila novim članom – X2.

Ovaj auto se, međutim, već na prvi pogled razlikuje od ostalih rođaka, a mi smo tokom par dana provedenih za volanom provjerili da li je vizuelni nastup jedina razlika.

Pošto je za modele X3 i X5 ponudio atraktivnije varijante X4 i X BMW je riješio da nešto slično uradi i za X1. Tako je nastao X2. Međutim, kod ovog vozila Bavarci su primijenili sasvim unikatnu filozofiju. Za razliku od X4 i X koji su svojevrsne kupe verzije osnovnih modela, X2 izgleda dosta drugačije od X1. BMW ističe da je uložio milione u sportski karakter vozila.

Kao prvo, X2 je dosta niži od X1. On prije ima proporcije porodičnog hečbeka nego krosovera. To ćete odmah utvrditi kada stanete pored njega. Njegov krov je samo 3 cm viši nego kod VW Golfa, na primjer. I u drugim dimenzijama, on je samo malo veći od golfa. Kratki prepusti čine da X2 izgleda sportskije od X ali ova dva modela zapravo dijele isti međuosovinski razmak.

Da se X2 razlikuje od ostalih rođaka odmah pokazuje i obrnuta maska u obliku bubrežnjaka, koja je šira u donjem, a uža u gornjem dijelu. Zatim, ovo je jedini BMW koji ima logotip na zadnjem nosaču krova, možda zato jer je iz profila gotovo neprepoznatljiv.

Foto:

I dok je spoljašnjost dosta drugačija od svakog drugog modela iz X serije, unutrašnjost je dosta slična. Gotovo u potounosti je preuzeta iz X što uopšte nije loše. To znači da je kabina presvučena materijalima vrhunksog kvaliteta, a posebno u ovoj M sport varijanti. Poseban osjećaj daju specijalna sjedišta od prevrnute kože i masivni M volan. Instrument tabla je potpuno digitalizovana, a ono što nam se svidjelo je to što je BMW kod nje potpuno preslikao tradicionalne mjerače.

U testnom modelu na vrhu centralne konzole smješten je ekran multimedijalnog sistema. Njime upravljate putem rotacionog prekidača, koji je pogodniji za ušotrebu od tačskrina tokom vožnje Putem ovog sistema možete da upravljate muzičkim uređajem, navigacijom, putnim računarom, da tražite servisnu pomoć, ali i da uparite mobilni telefon preko Bluetooth veze.

Iako X2 ima sportskije proporcije od X iznenađujuće je koliko prostora ima unutar kabine. Prostora za noge dovoljno imaju i odrasle osobe na zadnjim sjedištima, a jedino je prostora za glavu malo manje nego u X1. Oslonac za ruke sa držačima za čaše komfor podižu na viši novo. Po kabini ima i dosta korisnih ostava za sitnice.

Prtljažnik prima 470 litara, što je 35 litara manje nego kod X1. Zgodno je što duže predmete možete da prevezete tako što oborite samo srednji dio naslona zadnjih sjedišta. Inače, kada oborite sve naslone doibijate tri puta više prostora sa ravnom podnicom. Nasloni se inače, mogu podešavati i po uglu.

Prva stvar koju ćete uočiti kada se nađete za volanom BMW-a X2 je koliko je niska pozicija vozača za jedan auto koji važi za SUV. Jedan od razloga što su krosoveri postali tako popularni posljednjih godina je visoka pozicija i nadmoćan pogled, a upravo to nedostaje BMW-u X2. Sa druge strane, pozitivna strana je nisko težište, pa vozač može da iskusi odličnu upravljivost i sportske potencijale šasije.

Kao što smo navikli od BMW a upravljač je oštar, precizan, direktan, što obezbjeđuje pravo zadovoljstvo u slalom vožnji i seriji krivina.

Dobroj upravljivosti doprinosi pogon na sve točkove. Standardna verzija ima pogon naprijed, pa nije isključeno da on u krivinama nešto slabije drži putanju. Pod haubom je dvolitarski turbodizelaš od 190 KS, koji raspolaže i velikim obrtnim momentom od 400 Nm.

Dvolitarski dizelaš u ovom autu uz sjajni osmostepeni ZF mjenjač doprinosi odličnim performansama. Ubrzanja i međuubrzanja su više nego solidna, auto prima gas već pri malom broju obrtaja, a maksimalna brzina koju može da razvije zadovoljiće i one koji voze njemačkim autoputevima gdje nema ograničenja.

Foto:

Kad je riječ o potrošnji, možda nećete uspjeti da ostvarite onu katalošku od nepunih pet litara, ali nećete ići ni mnogo više od toga.

BMW očekuje maksimalni rezultat na testovima bezbjednosti, a argument za to je gomila bezbjednosnih sistema.

BMW X2 u osnovnoj verziji na našem tržištu košta 34.000 eura, dok bogato opremljeni testni model staje nešto preko 50.000 eura.

Vozač podešava automobil po želji

Vozač može sam da odabere način funkcionsanja motora, mjenjača i oslanjanja u zavisnosti od želje. Tako je na raspolaganu model koji donosi maksimalnu štedljivost, kod drugog je prioritet udobnost, dok sportski način rada donosi najbolje performanse i odziv na gas. Isporuku snage i obrtnog momenta u realnom vremenu možete da pratite na sportskim displeju.

Veliki točkovi utiču na udobnost

Po pitanju udobnosti testni X2 nije na vrhuncu zadatka. Kada ga vozite neravnim kolovozom, osjetićete posljedice velikih 19-inčnih točkova sa niskoprofilnim gumama, pa ako želite udobniju vožnju uzmite manje točkove. Osim što utiču na udobnost, od ovih guma dolazi i nešto više buke od asfalta, što je šteta jer je dvolitarski dizel motor izuzetno prefinjen.

BMW X2 20d xDrive Steptronic

Motor: Četvorocilindarski turbodizel

Zapremina: 1.995 cm3

Snaga: 190 KS/4.000 o/min

Obrtni moment: 400 Nm/1.750-2.500 o/min

Najveća brzina: 221 km/h

Ubrzanje: 0 - 100 km/h: 7,7 s

Potrošnja: 4,8 l/100 km

Potrošnja na testu: 5,7 l/100 km

Pogon: Na sve točkove

Mjenjač: 8-stepeni automatski

D/Š/V: 36/182/153 cm

Međuosovinski razmak: 267 cm

Klirens: 182 mm

Prtljažnik: 470/1.355 l

Težina: 1.600 kg

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)