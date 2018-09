Da bude više preticanja: Kako će 2021. izgledati bolid Formule 1?

Formula 1 zvanično je otkrila predloge tri koncepta novog bolida koji bi trebalo da se donese prijeko potrebno osvježenje ovom sportu od 2021. godine.

Ovi koncepti nam daju uvid u to kuda se kreće Formula 1.

Očigledno, organizatori takmičenja žele ne samo da nova generacija jednosjeda izgleda atraktivnije, veći da mogu da prate jedan drugog mnogo lakše i na taj način donesu više preticanja.

“Kada se današnji bolid primakne na odstojanje od nekoliko dužina automobila bolidu ispred, on gubi 50 odsto svoje potisne sile. To je ogroman gubitak performansi. Uložili smo dosta napora da razmijemo kako se to događa i kako možemo da popravimo situaciju. Zadovoljstvo mi je što mogu da kažem da smo u tome do sada već uspjeli 80 odsto”, kazao je sportski direktor Formule 1 Ros Bron.

Bron Foto: Formula1.com

“Kako vrijeme odmiče, još jedan primaran cilj biće učiniti automobile privlačnijim i ljepšim. Želimo bolide koji će da izgledaju bolje od onih na video-igrama, bolide čije će postere klinci željeti da lijepe na zidove svojih soba. U svakoj fazi, kako budemo razvijali automobil, imaćemo nekog umjetnika koji će da pravi grafičku interpretaciju, čime ćemo steći pravi utisak kako bi auto mogao da izgleda”, dodao je Bron.

Koncept 1

Prvi koncept bolida F1 za 2021. pokazuje kako uređaj za zaštitu kokpita, taokozvani “halo”, može da bude bolje integrisan u ostatak bolida ina taj način da izgleda mnogo bolje.

Foto: Formula1.com

Koncept 2

Drugi koncept je dosta agresivniji, a na njemu su aerodinamičari radili zajedno sa grafičkim dizajnerima, pa auto ima atraktivniji izgled.

Foto: Formula1.com

Jedna od najprimjetnijih karakteristika su veliki točkovi od 18 inča, koji će najvjerovatnije da budu prisutni kod budućih F1 bolida. Prečnik točkova koji se danas koriste u Formuli 1 je samo 13 inča.

Koncept 3

Treći i posljednji koncept opisan je kao najpribližniji današnjem automobilu, i on nam daje prvi osjećaj planiranih uređaja koji su namijenjeni da kontrolišu protok vazduhakoji izlazi iz zone točkova.

Foto: Formula1.com

“Gume i točkovi su aerodinamički najprljavija zona automobila, oni uzrokuju velike poremećaje u protoku vazduha”, kazao je Bron. “Počeli smo da razmatramo uređaje koji mogu da stabilizuju protok u tompodručju. Rješenje je sve bliže”.

