Dehidratacija najviše prijeti motociklistima

Ljeto je pravi raj za motocikliste. Suvi putevi i prirodno hlađenje vjetrom su razlozi zbog kojih ljubitelji vožnje na dva točka jedva čekaju ovo godišnje doba.

Ipak, vreli dani sa sobom nose dosta izazova, koje bi trebalo po svaku cijenu da izbjegnete.

“Motociklisti koji nemaju preveliko iskustvo, kad je riječ o odijevanju, ne smiju da dozvole da ih zavara visoka spoljašnja temperatura vazduha. Mnogi bajkeri vole u takvim uslovima da svoje jakne i pantalone zamijene majicama, šortsevima i sandalama”, upozorava Torsten Hese iz njemačke asocijacije za tehničku kontrolu i bezbjednost TUV.

Osim što su moguće teške povrede u slučaju pada, tako obučen vozač može lako da dobije upalu pluća, jer se znoji, a iako vjetar u takvom stanju može da prija, može da prouzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme.

Za kratke relacije predlažem farmerke ili pantalone od druge vjetronepropusne tkanine, a ako se ide na duže putovanje onda treba da se oblačite kao zimi.”

Foto: Shutterstock

Naravno, obavezne su homologovane kacige, a posebno su značajni viziri i naočare. U slučaju da nosi kacigu bez vizira, motociklista je izložen velikoj opasnosti od insekata, kojih ima dosta u ovom periodu godine. Dovoljno je da vam pri brzini od 60 km/h u oko uleti mušica, pa da pretrpite ozbiljne povrede oka, kao da vas je neko pogodio praćkom. Ako kaciga ima vizir, onda morate da nosite dva, jedan potpuno providni i jedan koji štiti od sunca ili sunčane naočare ispod providnog vizira, da biste se zaštitili od odbljeska.

Izuzetno bitna stavka je i nadoknađivanje tečnosti. Pri znojenju, ljudsko tijelo oslobađa veliku količinu vode i osnovnih minerala. Tečnost treba da uzimate stalno, bez obzira na to što ne osjećate žeđ. Kada postanete žedni, to znači da je organizam već na pragu dehidratacije. Blaga dehidratacija vodi ka pojavi umora, slabosti mišića, smanjenju koncentracije, glavobolji i nesvjestici, što je vrlo opasno kada ste u vožnji. Najbolje je uzimati vodu, i to ne hladnu, a poželjno je i voće i povrće. Prilikom dužih vožnji, treba dnevno popiti i nekoliko litara vode. Pošto uz tečnost moramo da nadomjestimo i so i minerale, možete se poslužiti ovim trikom: stavite nekoliko zrna soli u dva litra vode i pijte češće u malim gutljajima, jer se tako apsorbuje bolje. Inače, da biste izbjegli dehidrataciju, važno je i da vodite računa o ishrani. Da bi svario neke vrste hrane, ljudski organizam troši više tečnosti, što nepovoljno utiče na balans.

Kad je riječ o napicima, prije nego što sjednete na motocikl treba da izbjegavate alkohol, kafu, crni čaj i slična pića koja sadrže kofein, jer će on prouzrokovati često uriniranje, a samim tim i prekomjeran gubitak tečnosti.

Što se tiče jela, visokoproteinska hrana zahtijeva velike količine tečnosti da bi se razgradile bjelančevine. Ishrana bazirana na vlaknastim namirnicama takođe nije dobra, jer se vlaknaste strukture spajaju sa vodom i na taj način je troše.

Ipak, najviše vode iz organizma troše prosti šećeri, koji se nalaze u slatkišima, pa njih u svakom slučaju treba izbjegavati.



Pritisak u gumama mjeriti ujutru

Održavanje motocikla u ljetnjem periodu se gotovo ne razlikuje od onog u ostalim periodima godine.

Motocikl ljeti mora da bude besprekorno ispravan. Ako ima vazdušno hlađenje mora da bude čist, bez naslaga ulja koje pravi izolaciju, da se motor ne bi pregrijao. Usmjerivače i oklope treba očistiti.

Ako je u pitanju vodeno hlađenje treba provjeriti rashladnu tečnost i po potrebi doliti, obavezno antifriz, jer on ima višu tačku ključanja, a i štiti blok motora i interne djelove od korozije. Treba provjeriti da li su ćelije hladnjaka možda začepljene i da li radi motor ventilatora.

Posebno treba obratiti pažnju na pneumatike. Smješa koja se koristi za motocikle je mnogo mekša nego ona za automobile. Zato je kod motocikala još važnije da pritisak u njima bude na propisanom nivou, a provjeru treba vršiti ujutru, a ne nakon duže vožnje ili usred vrelog dana. Zbog male zapremine gume pritisak se brzo poveća na suncu, što može da zavara i dovede do pucanja gume, što je na motociklu izuzetno opasna situacija.

