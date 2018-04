Evo u čemu su prednosti električne parkirne kočnice

Klasična ručna kočnica u posljednje vrijeme sve više ustupa mjesto električnoj. Istražujemo kakva je razlika i da li je ovo modernije rješenje istovremeno i bolje.

Električna parkirna kočnica uvedena je početkom vijeka, prvo u modelima reno vel satis i BMW serija 7. Osnovna razlika u odnosu na klasičnu je to što vozač umjesto povlačenja ručice, pritiskom na dugme zateže kočione pločice na zadnje diskove, čime se onemogućava kretanje vozila. Ovaj posao obavlja elektronska kontrolna jedinica i aktuator.

„Postoje dvije vrste automatske ručne kočnice. Prva malo prostija je ona kod koje je nadograđen elektromotor koji povlači sajle na zadnjim diskovima“, objašnjava Jovica Anđelić, šef ovlašćenog servisa Reno.

„Drugi model je savremeniji, a kod njega su dva modula smještena na kočionim čeljustima zadnjih točkova“.

Indikator na instrument tabli Foto: Saša Marković

Električna parkirna kočnica je praktičnija i olakšava posao vozaču u raznim situacijama. Na primjer, prilikom kretanja uzbrdo, ona će da otpusti točkove tek kad osjeti da na njih djeluje dovoljno sile da auto krene. Slična je situacija i kada stanete nizbrdo, i tada auto ostaje statičan.

Električna parkirna kočnica koja koristi sajle osjetljiva je na neke uslove kao i mehanička.

„U zimskim uslovima može voda da uđe do sajli, pa kočnicu treba deaktivirati preko noći jer ako ostane zategnuta, a dođe do smrzavanja sajli, motori neće to prepoznati. Pokušaće da otpuste, polomiće se zupčanici koji su napravljeni od plastike i doći će do kvara automatske parkirne kočnice“, kaže Anđelić.

Prednost električne parkirne kočnice u odnosu na klasičnu je i u tome što ne zauzima mjesto između sjedišta, pa taj prostor može da se iskoristi za ostave za razne sitnice. Što se tiče pouzdanosti, električna parkirna kočnica je izuzetna jer sistem nadzire ponašanje vozila i kada nijesmo u njemu.

„Kad ugasimo vozilo automatska kočnica se aktivira. Tokom 24 časa ona prati stanje vozila, a ako dođe do blagog pomjeranja, ona se dodatno zateže. Može da se desi da neće da se otpusti, da ima neki kvar, ali kad se zategne, kad vozač na instrument tabli dobije obavještenje da je ona aktivirana vrlo teško može da se desi da dođe do otkazivanja ili otpuštanja“.

Jovica Anđelić Foto: Saša Marković

Električna kočnica neće otpustiti ako dođe do pada napona ili do kvara na instalaciji ili sajlama. Ako se to desi, postoji mogućnost da se ručno otpusti sajla kao u ovom slučaju, ili putem prekidača ili testera, a bilo bi dobro da se upoznate kako to da uradite kod vašeg vozila.

Da bi sve funkcionisalo kako treba, vrlo važno je da se ugrađuju originalni rezervni djelovi kočionog sistema.

A kakve su cijene održavanja? Ako je potrebno da zamijenimo kompletan sistem električne parkirne kočnice, to košta od 300 do 600 eura, zavisno od modela. Sama zamjena čitavog sistema je vrlo rijetko neophodna, dok opravka instalacije košta od 30 do 60 eura.

Foto: Saša Marković

Sa električnom nema “potpisivanja”

Mnogi vozači nijesu sigurni šta ih očekuje kada tokom vožnje aktiviraju električnu parkirnu kočnicu.

„U slučaju nužde, automatska parkirna kočnica se povlači isto kao mehanička i njome može da se zaustavi vozilo. Sve dok je brzina iznad 11 km/h zadnji točkovi neće da blokiraju nego će uz pomoć ABS sistema točkovi lagano da usporavaju. Ispod 11 km/h blokiraju zadnji točkovi“, objašnjava Anđelić.

Foto: Saša Marković

Na ovaj način je i onemogućena nepropisna upotreba ručne kočnice u svrhu zabave, pa nema takozvanog „potpisivanja“.

