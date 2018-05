Fejsbuk u potpunosti redizajnira Mesindžer

Popularna društvena mreža Fejsbuk uskoro će u potpunosti redizajnirati Mesindžer kako bi korisnicima omogućili mnogo jednostavnije korištenje aplikacije za ćaskanje koja je godinama unazad punjena nepotrebnim igricama i opcijama.

"Kada šaljete poruke, zaista želite brzo i jednostavno iskustvo. Kako bismo se fokusirali na ove ideje, želimo uraditi remont dizajna Mesindžera", kazao je direktor i osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg.

