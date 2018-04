Ferari rođen prije 120 godina: Izložba u njegovu čast

Enco Anzelmo Ferari, sin Alfreda i Adalgize, rođen je u Modeni, 18. februara 1898. Kao dijete pokazao je izuzetnu strast prema automobilima, čemu je sigirno doprinijelo i to što je njegov otac imao mehaničarsku radionicu. Kada je odrastao postao je ne samo osnivač velikog proizvođača automobila, već i jedan od napoznatijih svjetskih predstavnika italijanskog duha. Bio je i jedna od najuticajnijih ličnosti 20. vijeka.

U znak proslave 120. godišnjice, u Encovom rodnom mjestu organizovana je izložba fotografija, u kompleksu u kome se sada nalazi muzej “Enco Ferari” u Modeni. Na ovim fotografijama Enco je prikazan u različitim fazama svog života: od djetinjstva do zrelog doba, od karijere vozača do menadžera i proizvođača uz nezaboravne automobilske šampione kao što su Nuvolari, Kasteloti and Vilnev.

“Nevjerovatno zvuči da je Enco Ferari rođen u 19. vijeku”, kazao je predsjednik i izvršni direktor Ferarija Serđo Markjone.

“Njegovo učenje je relevantnije nego ikad, a njegov modernistički duh se ne može dovesti u pitanje. Bio je čovjek sa nevjerovatnom vizijom i sposobnošću da upravlja ljudima i resursima, kao i čovjek sa snažnim interpretatorskim duhom i izuzetnom hrabrošću. Pitamo se šta bi sve mogao da ostvari da je imao pristup današnjim tehničkim dostignućima i znanju. Trag koji je ostavio na svijetu ostaje izvor ponosa za sve nas u Ferariju i za čitavu Italiju.”

