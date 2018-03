Forbs: Zakonom zabraniti sve kriptovalute, najveća prijetnja 2018.

Vodeći informatički stručnjak Džejson Blumberg objavio je u Forbsu članak u kojem je upozorio da je ilegalno trgovanje kriptovalutama najveća prijetnja 2018. godine.

"Prošle sedmice napisao sam članak o ilegalnom trgovanju kriptovalutama - o tome kako hakeri ugrađuju softver za transakcije kriptovaluta u poslovne mreže, lične kompjutere i druge naprave. Pokušao sam podići uzbunu i nazvao to najvećom prijetnjom 2018. godine. Nisam otišao dovoljno daleko", piše Blumberg u novom članku za Forbs.

"Moramo zakonom zabraniti sve kriptovalute koje postoje"

Nakon dužeg razmišljanja, Blumberg je došao do zaključka da je ilegalno trgovanje kriptovalutama toliko zastrašujuće da bi sve kriptovalute trebalo ukinuti, piše hrvatski Index.

"Ovakve vrste napada mogu se toliko brzo proširiti da mogu preuzeti računare, mreže i baze podataka širom svijeta. Moje mišljenje je da tehnologije za prevenciju ili ublažavanje ove podmukle infekcije nikada neće dovoljno dobro funkcionisati. Postoji samo jedan način za svladavanje zvijeri: Moramo zakonom zabraniti sve kriptovalute koje postoje", piše Blumberg i u nastavku objašnjava zašto.

Jedan od razloga zašto je područje kriptovaluta toliko podložno ilegalnom trgovanju je ideja trgovanja bez dozvole (permissionless blockchain). Ukratko, to znači da bilo ko na internetu može poslovati kriptovalutama, prodavati ih, kupovati ili rudariti - stvarati pomoću posebnog softvera.

"Ništa ne može zaustaviti kriminalce u trgovanju i stvaranju kriptovaluta"

"Problem u poslovanju bez dozvole je u tome što ništa ne može zaustaviti kriminalce u trgovanju i stvaranju kriptovaluta. Naravno, nisu svi koji stvaraju kriptovalute kriminalci, ali mnogi učestvuju u ilegalnim aktivnostima kao što su izbjegavanje plaćanja poreza, pranje novca ili financiranje terorizma. Međutim, najstrašnija od svih kriminalnih aktivnosti je ilegalno stvaranje kriptovaluta", piše Blumberg.

Zašto je ilegalno stvaranje kriptovaluta toliko opasno

"Hakovanje naših računara je vrlo lako - potrebna je samo jedna žrtva, jedna posjeta zaraženoj stranici, jedno preuzimanje lažne aplikacije s interneta i bam! - haker je unutra", piše Blumberg.

Dok se stručnjaci za sajber-sigurnost bore protiv tipičnih hakerskih napada, softver za stvaranje kriptovaluta tehnički nije zloćudan i može se ugraditi u svaki računar. Dok god taj računar ima pristup internetu, hakeri koji su ugradili softver mogu neometano poslovati kriptovalutama.

"Najopasniji aspekt ilegalnog stvaranja kriptovaluta je što se može odvijati u nedogled. Na kraju krajeva, hakeri ništa ne kradu osim malo struje. U ovom svijetu punom strašnijih prijetnji, stvaranje kriptovaluta će uvijek biti na kraju ljestvice prioriteta. Dok potpuno ne sruši cijele mreže", upozorava Blumberg.

Tijela za regulaciju širom svijeta bore se protiv pranja novca pravilom da kompanije treba da znaju s kime posluju, što bi u teoriji trebalo smanjiti izglede za kriminalne aktivnosti. Bilo bi logično primijeniti isto pravilo na poslovanje kriptovalutama. Međutim, ono ne može funkcionisati u sistemu poslovanja bez dozvole, ističe Blumberg.

"Ako je samo jedna osoba u lancu kriminalac, svi učestvuju u kriminalnoj aktivnosti"

"Kada izvršite transakciju bitcoinom, ko je zapravo sprovodi? To nije ni trgovac, ni berza, ni rudar koji je za to nagrađen. To je svaka osoba u lancu, jer tako funkcioniše poslovanje. Istina je da samo jedan rudar biva nagrađen, ali transakcija je zabilježena kod svake osobe u lancu", objašnjava Blumberg i upozorava:

"Stoga, ako je samo jedan od trgovaca kriptovalutom kriminalac, vi svakom transakcijom te kriptovalute podržavate kriminalnu aktivnost. I vjerujte, broj kriminalaca koji posluju kriptovalutama raste iz dana u dan."

Blumberg zaključuje da svijetu kriptovaluta preostaju dvije opcije: uvođenje poslovanja uz dozvolu ili potpuno ukidanje kriptovaluta: "Uživajte u svijetu trgovanja kriptovalutama bez dozvole dok možete, jer su mu dani odbrojani."

