Google puni 20 godina: Da li je suviše moćan?

Program za pretragu Google, 20 godina pošto su Leri Pejdž i Sergej Brin smislili da organizuju podatke s interneta, prerastao je u dominantnu silu u pametnim telefonima, videu na internetu, elektronskoj pošti, mapama i mnogo čemu drugome.



Taj izvanredan uspjeh sada je naveo regulatore i zakonodavce širom svijeta da pitaju da li je kompanija postala previše moćna pošto njene sveprisutne usluge usisavaju osjetljive informacije o milijardama ljudi koji koriste te proizvode.



Google program za pretragu je postao glavni ulaz za internet, a digitalnim oglašavanjem je na putu da stvori 110 milijardi dolara prihoda ove godine. Veći dio tog prihoda ide preko Google operativnog sistema Android koji se nalazi u 80 odsto pametnih telefona u svijetu.



Google ima takođe glavni sajt za video snimke YouTube, najpopularniji brauzer Chrome glavni imejl servis Gmail i mape koje koristi većina ljudi.



Nije loše za kompaniju koja je počela prije 20 godina s početnom investicijom od 100.000 dolara. Google i njene sestrinske kompanije u okviru Alphabet Inc sada vrijede 800 milijardi dolara.

Google je više puta ponovio da se njegovi uglavnom besplatni proizvodi koriste toliko mnogo zato što ih ljudi vole.



Zbog Google-ovog uspjeha često se prave poređenja s Microsoft-om.



U godini kada je Google nastao, 1998. godine, američki regulatori su toliko brinuli zbog Majkrosoftove moći preko njegovog operativnog sistema Windows da su počeli da razmatraju prinudnu podjelu.



Mada je Microsoft ostao cio, višegodišnja bitka s vladom SAD i drugi sporovi s evropskim regulatorima omeli su tu kompaniju, što je pomoglo uspon Google i Apple.



Google se sada suočava s potencijalno istom sudbinom.



"Google je sada pod pažnjom vlade", rekao je Ken Auleta koji je imao insajderski uvid u kompaniju dok je 2009. pisao knjigu "Googled: The End of the World As We Know It".



On je rekao da je ta kompanija "ranija imala izvjestan sjaj, ali da sada gubi oreol".



Prošle nedjelje je Google izazvao nezadovoljstvo u Kongresu SAD pošto nije poslao Pejdža ili sadašnjeg direktora Sandara Pičaija na salušanje o manipulacijama Rusije kako bi uticala na izbore u SAD.



Zvaničnici u Kongresu su ostavili praznu stolicu dok su direktori Facebooka i Twitter odgovarali. Uvrijeđeni poslanici su kritikovali Google kao "arogantan".

