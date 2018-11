Gužva kod podgoričkih vulkanizera zbog zimske opreme

Zbog navika vozača i zakonskih odredbi, u mnogim vulkanizerskim radnjama godinama vlada velika gužva od 15. novembra, jer većina pohrli da “obuje” automobile u zimske gume.

Vulkanizer iz Podgorice Banjo Ilinčić kaže da ne staju i nastane haos kada mediji objave da je obavezna upotreba zimske opreme.

“To traje do Aranđelovdana (21. novembra) svake godine. Svaki dan vratim 20 do 30 vozača, jer jednostavno ne možemo da postignemo da odradimo toliko posla”.

Ilinčić kaže da mnogi odmah odluče da zamijene gume, iako tog dana, vjerovatno, ni ne idu van Podgorice, u kojoj nije obavezna upotreba zimske opreme sem ako nema leda i snijega.

Ističe i da bi zakon trebalo mijenjati, odnosno propisati da je upotreba zimske opreme obavezna samo ako je na putu snijeg i led.

“Šta će vam, recimo danas (petak), kada je prelijep dan, zimska oprema na putu do Kolašina. Gdje su zimski uslovi, kao što je u gradovima na sjeveru, oprema je potrebna, ali u Podgorici i primorju tokom zime uglavnom ne”.

Vozači u Crnoj Gori su od 15 novembra pa do 31. marta obavezni da na dionicama koje je odredila Uprava policije imaju zimsku opremu, bez obzira na stanje na putevima.

Iz MUP-a je saopšteno da naredba koju su donijeli precizno propisuje djelove puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme za sva motorna vozila, od 15. novembra 2018. godine do 31. marta 2019.

“Upotreba zimske opreme za sva motorna vozila koja učestvuju u saobraćaju obavezna je na svim putevima ukoliko postoje zimski uslovi na putu (snijeg, led ili poledica). Shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, propisano je da će se novčanom kaznom od 50 do 150 eura kazniti za prekršaj vozač koji učestvuje u saobraćaju na putu vozilom koje nema zimsku opremu, a na snazi je navedena naredba, kao i da će se novčanom kaznom od 50 do 120 eura kazniti za prekršaj vozač koji učestvuje u saobraćaju na putu vozilom koje u zimskom periodu nema zimsku opremu. Za pravno lice koje naredi ili dozvoli da njegovo vozilo učestvuje u saobraćaju bez zimske opreme predviđena je novčana kazna od 300 do 2.000 eura”.

Foto: shutterstock.com

Ilinčić kaže ima veoma odgovornih firmi i institucija koje zamjenu zimskih guma obave prema planu i prije stupanja na snagu obavezne upotrebe.

“Zamjena guma traje do 20 minuta. Preporučujem da se zamijene sve četiri gume, jer je to puno bolje. Ako se stave samo dvije, onda lako može da dođe do zanošenja u krivinama”.

On ističe da mogu da se koriste univerzalne gume, odnosno za sva godišnja doba.



Zimska oprema obavezna na većini puteva

Putni pravci na kojima je obavezna upotreba zimske opreme do 31. marta su Petrovac – Sotonići 24,5 km, Cetinje – Budva (30), Lipci – Grahovo – Vilusi (39), Meterizi – Cetinje (15).

Upotreba opreme je obavezna i na pravcima Ilino brdo (granica sa BiH) – Vilusi – Nikšić (37,3), Šćepan Polje (granica sa BiH) – Jasenovo Polje – Nikšić – Danilovgrad (115), Bioče – Kolašin – Ribarevina (100,4), Ribarevina – Berane – Rožaje – Špiljani (granica sa Srbijom) (80,2).

Jasenovo Polje – Kruševice – Šavnik (28), Šavnik – tunel Ivica – obilaznica Žabljak (28,5), Đurđevića Tara – Žabljak (22,4), Pljevlja – Đurđevića Tara (38,3), Pljevlja – Mihajlovica (granica sa Srbijom) (16,8), Barski most (granica sa Srbijom) – Bijelo Polje – Ribarevina (22,3), Vilusi – Deleuša (21,3), Mateševo – Bare Kraljske – Trešnjevik – Andrijevica (11,61), Andrijevica – Murino (15), Murino – Bjeluha (granica sa Kosovom) (35), Gradac – Pljevlja (25).

Zatim na dionicama Cetinje – Njeguši – Trojica (39,9), Virpazar – Ostros (34), Ostros – Vladimir (17,2), Čekanje – Resna – Čevo (20), Čevo – Riđani (34,5), Vir – Krstac (granica sa BiH) (42,1), Danilovgrad – Čevo (26), Resna – Grahovo – Nudo (granica sa BiH 53,2 km).

Tušina – Šavnik (14,9), Virak – Bukovica – Tušina (22,6), Mioska – Dragovića Polje – Semolj (26,7), Semolj – Krnja Jela – Boan – Tušina (14), Bioče – Mateševo (50,7), Berane – Andrijevica (16), Most Zeleni – Vuča (granica sa R. Srbijom 28,4 km), Rožaje – Kula – Stubica (granica sa R. Kosovo 23), Murino – Plav – Gusinje – Grnčar (25,7), Slijepač Most – Trlica (65,6), Berane – Stjenica – Kalače (36,1), Plužine – Trsa – Virak (48,7).

Uprava policije odredila je da je oprema obavezna i na pravcima Pljevlja – Metaljka (granica sa BiH 40 km), Dajevića Han – Čemerno (10,4), Đurđevića Tara – Mojkovac (46,2), Kolašin – Mateševo (11,6), Gradac – Šula (10,7), Cerovo – Bogetići – Glava Zete – Danilovgrad (19), Buča – Lubnice (10,3), Bablja greda – Ski centar „Kolašin 1450“ (9,5), Cetinje – Ivanova korita (13), Žabljak – skijalište “Savin kuk“ (3,3) i na 17 kilometara dugoj dionici od Nikšića do Vučja.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)