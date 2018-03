IBM napravio najmanji kompjuter na svijetu

Kompanija IBM je, na konferenciji IBM Think 2018 koja se održava ove nedjelje, predstavila najmanji kompjuter na svijetu.

Ima procesor slične snage kao kompjuteri iz devedesetih godina prošlog vijeka i namijenjen praćenju isporuke robe, detektovanju krađa i prevara i izvršavanja jednostavnih zadataka, kao što je sortiranje podataka koje dobije.

Sastoji se od nekoliko stotina tranzistora koji mu omogućavaju da prati, analizira, komunicira i reaguje na podatke, prenosi B92.

IBM's 'Five-for-Five' report reveals new and amazing technological developments that will impose major real-life impact for the next half decadehttps://t.co/bnMyMeTB51 pic.twitter.com/Eze65VM9bA