Istorijski trenutak: Sonda Nase sletjela na Mars, pomoći će u otkrivanju tajni nastanka planeta

InSight sonda Nase sletjela je večeras na Mars nakon sedam mjeseci putovanja svemirom.

InSight je sletjela na Mars u 20:54, a nekoliko minuta kasnije je poslala signal koji je značio da je sve u redu.

Scientists and engineers at NASA's Jet Propulsion Lab in Pasadena, California, cheered and celebrated after the InSight lander landed on Mars. The spacecraft completed a trip that started seven months and more than 300 million miles ago. https://t.co/gFytVAMyGH pic.twitter.com/Op4QawIPMn